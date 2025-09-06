Szürreális: videón, ahogy a pécsi Tisza Sziget tagjai arról énekelnek, hogy erősek, mint az acél

Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek
„Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt” – írták közleményükben a feloszlott Tisza-szigetek.
Majd azzal folytatják, hogy „áradunk, nem fáradunk, lázadunk”.
Roppant érdekes videót látta meg a napvilágot. Pár Tisza szigetes aktivista arról énekel, hogy „ha igaz és szent a cél erőnk lesz, mint az acél”.
Az eset pikantéria az, hogy a videó előtt pár nappal négy budapesti Tisza Sziget is felbomlott, így a videóban szereplő szlogenek új jelentést nyernek.
A teljes videót itt nézhetik meg: