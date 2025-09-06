Szürreális: videón, ahogy a pécsi Tisza Sziget tagjai arról énekelnek, hogy erősek, mint az acél

Roppant érdekes videót látta meg a napvilágot. Pár Tisza szigetes aktivista arról énekel, hogy „ha igaz és szent a cél erőnk lesz, mint az acél”.

Majd azzal folytatják, hogy „áradunk, nem fáradunk, lázadunk”.

Az eset pikantéria az, hogy a videó előtt pár nappal négy budapesti Tisza Sziget is felbomlott, így a videóban szereplő szlogenek új jelentést nyernek.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka