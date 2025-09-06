Ft
dal Tisza Párt Tisza Sziget Magyarország

Szürreális: videón, ahogy a pécsi Tisza Sziget tagjai arról énekelnek, hogy erősek, mint az acél

2025. szeptember 06. 16:27

Majd azzal folytatják, hogy „áradunk, nem fáradunk, lázadunk”.

2025. szeptember 06. 16:27
null

Roppant érdekes videót látta meg a napvilágot. Pár Tisza szigetes aktivista arról énekel, hogy „ha igaz és szent a cél erőnk lesz, mint az acél”.

Majd azzal folytatják, hogy „áradunk, nem fáradunk, lázadunk”.

Az eset pikantéria az, hogy a videó előtt pár nappal négy budapesti Tisza Sziget is felbomlott, így a videóban szereplő szlogenek új jelentést nyernek.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A teljes videót itt nézhetik meg:

 

mnmn
2025. szeptember 06. 17:52
Beszarás, újra jönnek a csasztuskák, hiába a proli az volt, van és lesz.
Medici
•••
2025. szeptember 06. 17:29 Szerkesztve
A Lendvai nyanya szeme felcsillant! Mehet szopni! Erősek - ergo akkor merevek is - mint az Aczél.
angolpuska
2025. szeptember 06. 17:22
Ez katasztrófa.
kovsa2
•••
2025. szeptember 06. 17:19 Szerkesztve
Régen ezt úgy mondták, hogy: "Munkásököl vas ököl, oda súlyt ahova köll!" Az idők változnak, de a kommunisták nem! U.i.: előbb írtam le a cím által keltett gondolataimat, mint megnéztem a videót. Úgy látom másnak is ez a régi "szép" mondat jutott eszébe.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!