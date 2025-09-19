Manapság afféle divat a magyar egészségügyet ostorozni, nem mindig alap nélkül, bár az ellátáshoz való hozzáférésünk, hála a teljeskörű egészségbiztosításunknak is, sok esetben jobb mint Nyugat-Európában.

Azt gondoljuk, a rendelőkön, kórházakon múlik az egészségünk, azaz, hogy meddig és milyen minőségben élünk. Csakhogy ez így nem igaz. A WHO „Determinants of Health” nevű elemzései, a témával részletesen foglalkozó szakirodalom alapján egészségi állapotunknak csak 10–20 százalékát határozza meg maga az egészségügyi ellátás, elsősorban az akut betegségek esetén.

A többit a genetika, a szocio-ökonómiai és természeti környezet, de legnagyobb, 40 százalékos részt az életmód,

ezen belül is a megelőzés és a szűrés határozza meg. Tehát van itt valami, amivel gyorsan, látványosan, méghozzá aránylag olcsón lehetne javulást elérni. Egy eszköz, ami Magyarországon már most is igen széleskörűen elérhető, csak ritkán élünk vele: ez pedig a szűrés.

Alapvetés: az emberek sokáig és egészségesen szeretnének élni. Nekünk, magyaroknak azonban ez nem mindig sikerül. Egy 65 éves férfi nálunk még nagyjából 13 évnyi életre számíthat – ennek csak a felében lesz egészséges. Nyugat-Európában ez az arány: 20 év, abból 12 betegségmentes. Mi lehet ennek az oka?