Személyesen is összecsapott Orbán Balázs és Tarjányi Péter a közösségi médiában való üzengetés után

A háború három és fél éve után világosan látszik, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag, nem fogja tudni kiszorítani Oroszországot a területéről, és ha tovább folyik a háború, akkor nem tudni, Moszkva milyen további katonai céljait éri el – világított rá Orbán Balázs.

„Ezért mondjuk mi azt, hogy valójában az lenne mindenki számára a kiút, hogy ha le tudnánk zárni egy békével a konfliktust” – fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mindkét fél információs hadviselést folytat és mind a ketten azt állítják, hogy ők békét akarnak, a másik pedig háborút. Orbán Balázs szerint egyik félnek sem szabad ebben hinni, hiszen mindketten a saját logikájuk szerint a háborút akarják folytatni.

A miniszterelnök politikai igazgatója ezért úgy vélekedett,

ilyenkor lenne szükség arra, hogy a konfliktusban nem részt vevő külső felek megpróbálják rávenni a két félt, hogy változtasson a szándékán és érdemben állapodjon meg. A megállapodás pedig ne csak Ukrajnáról és annak területeiről szóljon, hanem az egész nyugati világ és Oroszország közötti együttélés kereteiről.

Orbán Balázs rámutatott, ilyen külső fél akár az EU is lehetne, de látszik, hogy Brüsszel más szerepet szán magának, jelenleg az Egyesült Államok az, aki ellátja ezt a feladatot.

Tarjányi szerint Magyarországnak van egy furcsa szerepe, amelyet felhasználnak a Nyugat ellen: az, hogy van más hang a nyugati szövetségi rendszerben.

A biztonságpolitikai szakértő szerint lehet kibeszélni azok közül az országok közül, amelyek azt mondták Oroszországnak, „eddig és ne tovább!“”, de akkor ezt indokolni kell.

Orbán Balázs viszont úgy vélekedett, hogy ez a fajta érvelés ellehetetleníti a racionális diskurzust.

Amint te azt a háborúpárti konszenzust megtöröd, ami az elmúlt három és fél év politikáját jellemezte a nyugati világban, amint azt mondod, hogy te ezzel nem értesz egyet, azt mondják, hogy te valójában elárulod a nyugati egységet és valójában az orosz érdeket szolgálod”

– fogalmazott.

Orbán Balázs szerint ez egy nagyon jó taktika arra vonatkozóan, hogy delegitimálják az ellenvéleményt.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, a fontos kérdés az, hogy vajon az elmúlt három és fél év politikájából jól jött-e ki Európa. Orbán Balázs szerint nem.

A teljes vitát itt tekintheti meg:

