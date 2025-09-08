„Sugárzik belőle az agresszivitás” – újabb celeb mondott acélos véleményt Magyar Péterről

„Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel. Ha az én véleményemet kérdezitek politikamentesen: ilyet hol csinálsz?! Gondoljatok bele, mit csinál majd az ország élén! Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja. Rendes agresszív, azzal foglalkozott, hogy Toroczkait vigyék el onnan. Olyan, mintha nem tudta volna megbeszélni… 2 kérdést nem lehetett volna engedni csóri Toroczkainak? Így nem lehet kezelni egy másik embert” – fogalmazott a zenész, aki azzal zárta a videót: „Nem térek napirendbe, kajakra.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor