„Sugárzik belőle az agresszivitás” – újabb celeb mondott acélos véleményt Magyar Péterről

Nincs visszaút: az emberek már látják az átverést, innen nem fog tudni felállni Magyar Péter (VIDEÓ)
„Hiába próbálkozik, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
„Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel” – fogalmazott a zenész.
„Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja” – mondta el közösségi oldalára feltöltött videóban Rácz Béla, akit VV Béciként vagy Young G-ként ismerhet a közönség. Rácz a pár héttel ezelőtti dorogi videóra reagált, amin a Tisza Párt elnöke és Toroczkai László feszültek egymásnak.
Ehhez képest Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra.
„Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel. Ha az én véleményemet kérdezitek politikamentesen: ilyet hol csinálsz?! Gondoljatok bele, mit csinál majd az ország élén! Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja. Rendes agresszív, azzal foglalkozott, hogy Toroczkait vigyék el onnan. Olyan, mintha nem tudta volna megbeszélni… 2 kérdést nem lehetett volna engedni csóri Toroczkainak? Így nem lehet kezelni egy másik embert” – fogalmazott a zenész, aki azzal zárta a videót: „Nem térek napirendbe, kajakra.”
