09. 08.
hétfő
Rácz Béla Magyar Péter Young G

„Sugárzik belőle az agresszivitás” – újabb celeb mondott acélos véleményt Magyar Péterről

2025. szeptember 08. 12:08

„Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel” – fogalmazott a zenész.

2025. szeptember 08. 12:08
null

„Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja” – mondta el közösségi oldalára feltöltött videóban Rácz Béla, akit VV Béciként vagy Young G-ként ismerhet a közönség. Rácz a pár héttel ezelőtti dorogi videóra reagált, amin a Tisza Párt elnöke és Toroczkai László feszültek egymásnak. 

Horváth Tamás

Magyar Péter megígérte, hogy kiáll vitázni Toroczkai Lászlóval, ám erre nem került sor. A Tisza elnöke megfutamodott.

Ehhez képest Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra.

„Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel. Ha az én véleményemet kérdezitek politikamentesen: ilyet hol csinálsz?! Gondoljatok bele, mit csinál majd az ország élén! Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja. Rendes agresszív, azzal foglalkozott, hogy Toroczkait vigyék el onnan. Olyan, mintha nem tudta volna megbeszélni… 2 kérdést nem lehetett volna engedni csóri Toroczkainak? Így nem lehet kezelni egy másik embert” – fogalmazott a zenész, aki azzal zárta a videót: „Nem térek napirendbe, kajakra.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

gyozobakancsa
2025. szeptember 08. 12:19 Szerkesztve
Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja” – mondta el közösségi oldalára feltöltött videóban Rácz Béla, akit VV Béciként vagy Young G-ként ismerhet a közönség." Ja a nagy Rácz béla a vv berci?DDDD Ez a nagy német autómárka a vw berci csak elírták? 😆 Young G 👌
optimista-2
2025. szeptember 08. 12:17 Szerkesztve
"Sugárzik belőle az agresszivitás" Így igaz. 1000%-ig.
