09. 19.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
tévképzet önmerénylet Magyarország bűncselekmény Tisza Magyar Péter Fidesz

Soha nem látott messzeségbe gurult el Magyar Péter gyógyszere: a legújabb paranoiája szerint Orbán Viktor külső erőkkel fogja megtámadtatni Magyarországot (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 15:54

A Tisza-vezér tévképzetei miatt már az óvóhelyeket keresi. Nagy a baj, sajnos egyre nagyobb.

2025. szeptember 19. 15:54
Magyar Péter már önmerényletet vizionál – derült ki Deák Dániel csütörtöki Facebook-videójából.

Ha van egy megjátszott külső támadás, hova bújnak majd a választópolgárok?!”

– vádaskodott a Tisza vezér.

Mert, hogy ilyet is terveznek, ha bajban lesznek a választások előtt. (...) Ne tegyék Miniszterelnök elvtárs, mert ez súlyos bűncselekmény” – fogalmazta meg tévképzeteit a Tisza vezére.

Igen, jól hallottad. Magyar Péter a színpadról ordibálva óvóhelyeket keresett”

– hüledezett a látottakon Deák Dániel. Az elemző hozzátette azt is, hogy Magyar Péternek jobb lesz vigyáznia, mert még fél év van hátra a választásig és olyan sokáig talán még Magyar sem tud ilyen nagy sületlenségeket kitalálni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

nogradi
2025. szeptember 19. 16:22
Nyugi, Toroczkai most nyeri meg. Tiszának a választást.
totumfaktum-2
2025. szeptember 19. 16:22
Nincs emberük. Nincs képviselőjelölt, nincs aktivista, fogynak az érdeklődők a szeánszain, a felállított pultjaikhoz nem mennek az érdeklődők. A neten és itt a kommentelők között is, ugyanazok több nickkel nyomják ugyanazt, többnyire kész szövegeket másolnak be. A finanszírozó meg türelmetlen. Hát csoda, hogy megőrülnek?
21 gramm
2025. szeptember 19. 16:22
Tisztán lázszik, hogy elmebeteg, és az állapota a szemünk előtt progrediál.
Takagi
2025. szeptember 19. 16:22
Gyötrelmesen szánalmas. Ennyi a programja? Háát....
