Soha nem látott messzeségbe gurult el Magyar Péter gyógyszere: a legújabb paranoiája szerint Orbán Viktor külső erőkkel fogja megtámadtatni Magyarországot (VIDEÓ)

„Mert, hogy ilyet is terveznek, ha bajban lesznek a választások előtt. (...) Ne tegyék Miniszterelnök elvtárs, mert ez súlyos bűncselekmény” – fogalmazta meg tévképzeteit a Tisza vezére.

Igen, jól hallottad. Magyar Péter a színpadról ordibálva óvóhelyeket keresett”

– hüledezett a látottakon Deák Dániel. Az elemző hozzátette azt is, hogy Magyar Péternek jobb lesz vigyáznia, mert még fél év van hátra a választásig és olyan sokáig talán még Magyar sem tud ilyen nagy sületlenségeket kitalálni.

