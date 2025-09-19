Soha nem látott messzeségbe gurult el Magyar Péter gyógyszere: a legújabb paranoiája szerint Orbán Viktor külső erőkkel fogja megtámadtatni Magyarországot (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz Szaddám Husszein és Kun Béláék örökébe lépett (VIDEÓ)
Még Rákosi Mátyás sem merte azt megtenni, amit a Tisza politikusa.
A Tisza-vezér tévképzetei miatt már az óvóhelyeket keresi. Nagy a baj, sajnos egyre nagyobb.
Magyar Péter már önmerényletet vizionál – derült ki Deák Dániel csütörtöki Facebook-videójából.
Ha van egy megjátszott külső támadás, hova bújnak majd a választópolgárok?!”
– vádaskodott a Tisza vezér.
Ezt is ajánljuk a témában
Még Rákosi Mátyás sem merte azt megtenni, amit a Tisza politikusa.
„Mert, hogy ilyet is terveznek, ha bajban lesznek a választások előtt. (...) Ne tegyék Miniszterelnök elvtárs, mert ez súlyos bűncselekmény” – fogalmazta meg tévképzeteit a Tisza vezére.
Igen, jól hallottad. Magyar Péter a színpadról ordibálva óvóhelyeket keresett”
– hüledezett a látottakon Deák Dániel. Az elemző hozzátette azt is, hogy Magyar Péternek jobb lesz vigyáznia, mert még fél év van hátra a választásig és olyan sokáig talán még Magyar sem tud ilyen nagy sületlenségeket kitalálni.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***