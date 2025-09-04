Politikai befolyás vagy nemzeti önrendelkezés? - Tranzit

Eddig még soha nem merészkedett Von der Leyen: már ígérni sem tud semmit Magyarországnak
Büntetni viszont annál jobban tud.
A Tranzit Fesztivál panelbeszélgetésén a magyar nemzeti szuverenitás került középpontba. A résztvevők éles kritikával illették a brüsszeli befolyást és a Tisza Párt szerepét. A felszólalók szerint a közelgő választások tétje nem csupán politikai, hanem az ország függetlenségének megőrzése is.
Lentulai Krisztián vendégeként Tuzson Bence igazságügyi miniszter, László András EP-képviselő és kormánybiztos, valamint Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vitatták meg a magyar nemzeti szuverenitást érintő kérdéseket. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt, a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás és a külföldi titkosszolgálatokkal való esetleges összefonódás állt.
Tuzson Bence hangsúlyozta: a jelenlegi belpolitikai helyzet szoros összefüggésben van a szuverenitás kérdésével, amelyet Brüsszel — az ellenzéken keresztül — egyre gyakrabban próbál meg korlátozni.
Véleménye szerint:
„ A Tisza inkább egy egyszemélyes brüsszeli projekt, mintsem valódi politikai párt."
László András úgy fogalmazott: Magyar Péter hozzászokott a brüsszeli elit támogatásához, amely rendre figyelmen kívül hagyja a nemzeti törvényeket és bíróságokat. Példaként Lengyelország esetét hozta fel, ahol hasonló nyomásgyakorlás figyelhető meg.
Horváth József még élesebben fogalmazott: véleménye szerint példátlan, hogy egy magyar politikai formáció ilyen nyílt kapcsolatban álljon külföldi – akár ellenséges – titkosszolgálatokkal.
A beszélgetésen felmerült az energiabiztonság kérdése is.
Horváth József szerint, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás nem katonai, hanem tisztán politikai támadás volt, amely ráadásul két uniós tagállamot érintett. Ennek ellenére Brüsszel mégis hallgat. Ez veszélyes precedenst teremt.
A résztvevők hangsúlyozták: Brüsszel fokozatosan kiterjeszti saját hatásköreit, továbbá jogi alap nélkül avatkozik bele tagállami kompetenciákba.
Véleményük szerint a globalista elit ilyen típusú hatalomkoncentrációja veszélyezteti a nemzetállamok önrendelkezését.
A beszélgetés végkicsengése egyértelmű: a 2026-os magyarországi választások tétje nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdés is.
