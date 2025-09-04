Politikai befolyás vagy nemzeti önrendelkezés? - Tranzit

Lentulai Krisztián vendégeként Tuzson Bence igazságügyi miniszter, László András EP-képviselő és kormánybiztos, valamint Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vitatták meg a magyar nemzeti szuverenitást érintő kérdéseket. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt, a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás és a külföldi titkosszolgálatokkal való esetleges összefonódás állt.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a jelenlegi belpolitikai helyzet szoros összefüggésben van a szuverenitás kérdésével, amelyet Brüsszel — az ellenzéken keresztül — egyre gyakrabban próbál meg korlátozni.

Véleménye szerint:

„ A Tisza inkább egy egyszemélyes brüsszeli projekt, mintsem valódi politikai párt."

László András úgy fogalmazott: Magyar Péter hozzászokott a brüsszeli elit támogatásához, amely rendre figyelmen kívül hagyja a nemzeti törvényeket és bíróságokat. Példaként Lengyelország esetét hozta fel, ahol hasonló nyomásgyakorlás figyelhető meg.

Horváth József még élesebben fogalmazott: véleménye szerint példátlan, hogy egy magyar politikai formáció ilyen nyílt kapcsolatban álljon külföldi – akár ellenséges – titkosszolgálatokkal.

A beszélgetésen felmerült az energiabiztonság kérdése is.

Horváth József szerint, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás nem katonai, hanem tisztán politikai támadás volt, amely ráadásul két uniós tagállamot érintett. Ennek ellenére Brüsszel mégis hallgat. Ez veszélyes precedenst teremt.

A résztvevők hangsúlyozták: Brüsszel fokozatosan kiterjeszti saját hatásköreit, továbbá jogi alap nélkül avatkozik bele tagállami kompetenciákba.

Véleményük szerint a globalista elit ilyen típusú hatalomkoncentrációja veszélyezteti a nemzetállamok önrendelkezését.

A beszélgetés végkicsengése egyértelmű: a 2026-os magyarországi választások tétje nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdés is.