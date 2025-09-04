Ft
Dr Tuzson Bence Tranzit Fesztivált Lentulai Krisztián László András szuverenitás

Politikai befolyás vagy nemzeti önrendelkezés? - Tranzit

2025. szeptember 04. 17:30

A Tranzit Fesztivál panelbeszélgetésén a magyar nemzeti szuverenitás került középpontba. A résztvevők éles kritikával illették a brüsszeli befolyást és a Tisza Párt szerepét. A felszólalók szerint a közelgő választások tétje nem csupán politikai, hanem az ország függetlenségének megőrzése is.

2025. szeptember 04. 17:30
null

Lentulai Krisztián vendégeként Tuzson Bence igazságügyi miniszter, László András EP-képviselő és kormánybiztos, valamint Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója vitatták meg a magyar nemzeti szuverenitást érintő kérdéseket. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt, a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás és a külföldi titkosszolgálatokkal való esetleges összefonódás állt.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a jelenlegi belpolitikai helyzet szoros összefüggésben van a szuverenitás kérdésével, amelyet Brüsszel — az ellenzéken keresztül — egyre gyakrabban próbál meg korlátozni.

Véleménye szerint:

 „ A Tisza inkább egy egyszemélyes brüsszeli projekt, mintsem valódi politikai párt."

László András úgy fogalmazott: Magyar Péter hozzászokott a brüsszeli elit támogatásához, amely rendre figyelmen kívül hagyja a nemzeti törvényeket és bíróságokat. Példaként Lengyelország esetét hozta fel, ahol hasonló nyomásgyakorlás figyelhető meg.

Horváth József még élesebben fogalmazott: véleménye szerint példátlan, hogy egy magyar politikai formáció ilyen nyílt kapcsolatban álljon külföldi – akár ellenséges – titkosszolgálatokkal.

A beszélgetésen felmerült az energiabiztonság kérdése is.

Horváth József szerint, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás nem katonai, hanem tisztán politikai támadás volt, amely ráadásul két uniós tagállamot érintett. Ennek ellenére Brüsszel mégis hallgat. Ez veszélyes precedenst teremt.

A résztvevők hangsúlyozták: Brüsszel fokozatosan kiterjeszti saját hatásköreit, továbbá jogi alap nélkül avatkozik bele tagállami kompetenciákba. 

Véleményük szerint a globalista elit ilyen típusú hatalomkoncentrációja veszélyezteti a nemzetállamok önrendelkezését. 

A beszélgetés végkicsengése egyértelmű: a 2026-os magyarországi választások tétje nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdés is.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

vamonos-4
2025. szeptember 04. 17:36
Az EU 1993ban valt POLITIKAI UNIOVA A magyarok 2004ben csatlakoztak, onkent lemondvan a szuverenitasrol, es vallalva hogy abbol egyre kevesebb marad a jovoben ezt nem szoktak elmondani a goNbaknak
