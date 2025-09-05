„Szeretetország vicsorgó különítménye balhéra készül. A piknik napján Kötcsére hívta legfanatikusabb híveit az önjelölt zsebmes­siás, hogy állítólag az eddigieknél is bődületesebb hazugságokat jelentsen be. Olyan ez, mintha az Újpest klubigazgatója a Fradi B közép soraiba szervezne szurkolói ankétot. Megszoktuk már, hogy nagy bajban van a hamis próféta, amikor a józan eszére lenne szükség, de ez a húzása komoly kérdéseket vet fel szándékainak tisztaságával kapcsolatban is. Mit akar ez a mentálisan zavart önimádó?

Tényleg azt gondolja, hogy addig hergelheti az Orbán-fóbiásokat, addig uszíthatja ellenünk őket, míg ölre nem megyünk? Ne reménykedjen, mi nem ülünk fel semmilyen provokációnak. A mi közösségünkben ugyanis alapvetés, hogy aki meghatározó szerepet akar betölteni egy demokratikus ország vezetésében, az kizárólag demokratikus eszközöket használhat a céljai elérésére.

Az erőszak egyáltalán nem tartozik ezek közé. Persze kaphatta azt is utasításba brüsszeli gazdáitól a kesztyűbáb, hogy a rendfenntartókat, a miniszterelnök biztonságát szavatoló TEK munkatársait hozzák olyan helyzetbe, hogy kénytelenek legyenek kényszerítő eszközöket használni, az erről készült képeket pedig el lehet adni a dollármédiának azzal a dumával, hogy lám-lám, mekkora diktatúra van Magyarországon, Orbán pribékjei verik szegény ellenzékieket.

De el kell keserítenem a szerencsétlen telefontolvajt, nem tud már több embert átverni ezekkel a trükkökkel. Rendezhetnek akármekkora felfordulást, semmi nem tereli már el a figyelmet a lebukásukról, az idejekorán elmondott őszödi beszédükről.”