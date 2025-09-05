Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország TEK Magyar Péter dollármédia Orbán Viktor

Piknik és provokáció

2025. szeptember 05. 05:58

Szeretetország vicsorgó különítménye balhéra készül.

2025. szeptember 05. 05:58
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Szeretetország vicsorgó különítménye balhéra készül. A piknik napján Kötcsére hívta legfanatikusabb híveit az önjelölt zsebmes­siás, hogy állítólag az eddigieknél is bődületesebb hazugságokat jelentsen be. Olyan ez, mintha az Újpest klubigazgatója a Fradi B közép soraiba szervezne szurkolói ankétot. Megszoktuk már, hogy nagy bajban van a hamis próféta, amikor a józan eszére lenne szükség, de ez a húzása komoly kérdéseket vet fel szándékainak tisztaságával kapcsolatban is. Mit akar ez a mentálisan zavart önimádó? 

Tényleg azt gondolja, hogy addig hergelheti az Orbán-fóbiásokat, addig uszíthatja ellenünk őket, míg ölre nem megyünk? Ne reménykedjen, mi nem ülünk fel semmilyen provokációnak. A mi közösségünkben ugyanis alapvetés, hogy aki meghatározó szerepet akar betölteni egy demokratikus ország vezetésében, az kizárólag demokratikus eszközöket használhat a céljai elérésére. 

Az erőszak egyáltalán nem tartozik ezek közé. Persze kaphatta azt is utasításba brüsszeli gazdáitól a kesztyűbáb, hogy a rendfenntartókat, a miniszterelnök biztonságát szavatoló TEK munkatársait hozzák olyan helyzetbe, hogy kénytelenek legyenek kényszerítő eszközöket használni, az erről készült képeket pedig el lehet adni a dollármédiának azzal a dumával, hogy lám-lám, mekkora diktatúra van Magyarországon, Orbán pribékjei verik szegény ellenzékieket. 

De el kell keserítenem a szerencsétlen telefontolvajt, nem tud már több embert átverni ezekkel a trükkökkel. Rendezhetnek akármekkora felfordulást, semmi nem tereli már el a figyelmet a lebukásukról, az idejekorán elmondott őszödi beszédükről.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyúlgerinc
2025. szeptember 05. 06:55
Ha nem tudok bejutni oda, ahova korábban a feleségem szoknyájába kapaszkodva mentem be, akkor most erőszakkal próbálok menni....mondta ez a férfi nemi szerv a népének.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. szeptember 05. 06:18
A komcsi hátországnak, egyben a brüsszeli és ukrán ügynököknek sikerült az országra szabadítani ezt a futóbolondot, megjegyzem ezzel már 4 éve is próbálkoztak, az előző futóbolonddal, Makizayjal. Ezért az eredmény is borítékolható, az újabb Orbán-kétharmad.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!