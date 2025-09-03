„A trágár kormányellenes akcióiról elhíresült Pankotai Lili bejelentette: felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE). Azt a felsőoktatási intézményt választotta, amit a neki egyébként tapsoló ellenzéki közvélemény »fideszesként« bélyegzett meg.

Tódultak is a gondolatok: ha egy virtigli ellenzéki mozgalmár, ráadásul az egyik legharsányabb, bejut az NKE-re, mégsem igaz a vád, hogy pusztán »pártkatonákat« képeznének ott. Vagy Pankotai Lili – mondjuk úgy – pragmatikusabb útra lépett?

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, nem mellesleg az NKE tanácsadó testületének a vezetője Facebook-posztban kívánt sok sikert a gólyának, például így: »Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!«

Tekintve az előzményeket, vagyis a politikai terepen focizó, a negatív reakciók miatt mégis rendre kiboruló Pankotai kirohanásait a kormánnyal szemben, ez mindenképp gesztusértékű reakció.

Nem így látta a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű csoport, mondván, ezt nem kellett volna, sőt, Orbán valójában a szerintük borítékolható negatív kommentek miatt tette ki a posztot. Csavaros logika, annyi szent.

Miután tehát a történteket saját közege nehezen emésztette, végül a »főszereplő« is kénytelen volt megszólalni. Szokásához híven nem fogta vissza magát, ilyeneket írt: »Szerintem a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érekében jelenti a valódi hazafiasságot.« Aztán kihívta lábteniszre a politikust, bezsebelve a követők hódolatát: Lili mégsem »egyezett ki a hatalommal«, sőt, egyetemi éveit is a kormánnyal szembeni harc – értsd: ellenzéki politika – jegyében fogja tölteni.

Ez van...

Pár tanulság: ezek szerint az NKE-n mindenkit is szívesen látnak – míg például az ELTÉ-n ideológiai/politikai alapon el akarták lehetetleníteni Orbán Balázs doktoriját.

Továbbá: vannak, akiknek csak az állandó szembenállás és a konfliktus a megfelelő közéleti létállapot, hiába lenne lehetőség gesztusokra. Pankotai Lili és felhevült követőbázisa ezt most elszalasztotta, pedig elég már a hergelésből. Talán majd legközelebb”

