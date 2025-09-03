Ft
Orbán Balázs NKE Pankotai Lili

Pankotai Lili az NKE-n: mégsem csak „pártkatonákat” képeznek?

2025. szeptember 03. 15:23

Felvették a kormányközelinek tartott egyetemre az ellenzéki aktivistát.

2025. szeptember 03. 15:23
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„A trágár kormányellenes akcióiról elhíresült Pankotai Lili bejelentette: felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE). Azt a felsőoktatási intézményt választotta, amit a neki egyébként tapsoló ellenzéki közvélemény »fideszesként« bélyegzett meg.

 Tódultak is a gondolatok: ha egy virtigli ellenzéki mozgalmár, ráadásul az egyik legharsányabb, bejut az NKE-re, mégsem igaz a vád, hogy pusztán »pártkatonákat« képeznének ott. Vagy Pankotai Lili – mondjuk úgy – pragmatikusabb útra lépett?

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, nem mellesleg az NKE tanácsadó testületének a vezetője Facebook-posztban kívánt sok sikert a gólyának, például így: »Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!«

Tekintve az előzményeket, vagyis a politikai terepen focizó, a negatív reakciók miatt mégis rendre kiboruló Pankotai kirohanásait a kormánnyal szemben, ez mindenképp gesztusértékű reakció.

Nem így látta a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű csoport, mondván, ezt nem kellett volna, sőt, Orbán valójában a szerintük borítékolható negatív kommentek miatt tette ki a posztot. Csavaros logika, annyi szent.

Miután tehát a történteket saját közege nehezen emésztette, végül a »főszereplő« is kénytelen volt megszólalni. Szokásához híven nem fogta vissza magát, ilyeneket írt: »Szerintem a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érekében jelenti a valódi hazafiasságot.« Aztán kihívta lábteniszre a politikust, bezsebelve a követők hódolatát: Lili mégsem »egyezett ki a hatalommal«, sőt, egyetemi éveit is a kormánnyal szembeni harc – értsd: ellenzéki politika – jegyében fogja tölteni.

Ez van...

Pár tanulság: ezek szerint az NKE-n mindenkit is szívesen látnak – míg például az ELTÉ-n ideológiai/politikai alapon el akarták lehetetleníteni Orbán Balázs doktoriját.

Továbbá: vannak, akiknek csak az állandó szembenállás és a konfliktus a megfelelő közéleti létállapot, hiába lenne lehetőség gesztusokra. Pankotai Lili és felhevült követőbázisa ezt most elszalasztotta, pedig elég már a hergelésből. Talán majd legközelebb”

Nyitókép: Bodnár Boglárka

***

 

 

 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 03. 16:41
Porba hullt egy mítosz. 🤣🤣🤣🤣
namivan-2
2025. szeptember 03. 16:28
Kutyából nem lesz szalonna. Balhék, pro- és kontra nyilatkozatok. Egy politikai karrier kezdete. Szerintem egy unintelligens kis nulla. Valamelyik NBII-es párt majd szerződteti. Gondtalan élet, friss levegő az utcai politizálásban.
ipolypart2
2025. szeptember 03. 15:56
Várd ki, hogy mit fog művelni ott. Ez csak úgy érzi jólmagát, ha szétbarmol mindent maga körül.
Héja
2025. szeptember 03. 15:39
Lilinek még van hová fejlődnie.
