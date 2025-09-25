Postaláda-fosztogató politikust küldött Magyar Péter segítségére a Momentum

Hasonló eset előfordult már korábban a nemzeti konzultációs ívek kapcsán is, akkor a személyes adatokkal való visszaélés tényállása is felmerült.
A Magyar Nemzet idézte Szemző közösségi oldalán megjelent bejegyzését is, amelyben a politikus maga vall színt:
„Hazaérvén észrevettem, hogy szemét került a ház postaládáiba. Cselekednem kellett, hiszen a szemétnek, mint tudjuk, a kukában a helye” – írta közösségi oldalán Szemző Áron, a Pest Vármegyei Közgyűlés képviselője, a Momentum helyi frakcióvezetője. Az ellenzéki politikus még fotóval bizonyította „hősies” tettét, alátámasztva, hogy a Momentum is a Tisza Párt szekerét tolja, így nem akarják, hogy a tájékoztató prospektus eljusson az emberekhez.
Kinek a tulajdonai lehettek a szórólapok?
A szórólap ugyan nem levél, de már annak a tulajdonát képezi, akié a postaláda. A levéltitok megsértéséről még Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszélt hónapokkal ezelőtt. Mint mondta,