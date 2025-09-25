Ft
politikus Tisza Párt Tisza-adó aktivista Momentum Magyar Péter Szemző Áron

Postaláda-fosztogató politikust küldött Magyar Péter segítségére a Momentum

2025. szeptember 25. 21:33

A Tisza Párt szolgálatába álló Momentum a Tisza-adót bemutató szórólapokat próbálja begyűjteni.

2025. szeptember 25. 21:33
Tisza-adó

Annak érdekében, hogy elősegítse Magyar Péter és a Tisza Párt 2026-os választási győzelmét, nem indul jövőre a Momentum. A párt úgy tűnik, nem csak a választási megmérettetéstől marad távol, de más módokon is megpróbálja segíti a legnagyobb ellenzéki pártot, akár még szabálysértés elkövetése árán is.

Tiszás aktivistának szegődött a Momentumos képviselő?

Mint a Magyar Nemzet csütörtöki cikkében rámutat:

Szemző Áron, a momentum politikusa kivette szomszédai postaládájából a Tisza-adóról tájékoztató szórólapokat – politikai okból. 

Szemző Áron a Momentum Pest Vármegyei Közgyűlés képviselője, helyi frakcióvezetője az esetet ráadásul saját maga dokumentálta, ezzel beismerve, hogy szabálysértést követ el.

Hasonló eset előfordult már korábban a nemzeti konzultációs ívek kapcsán is, akkor a személyes adatokkal való visszaélés tényállása is felmerült.

A Magyar Nemzet idézte Szemző közösségi oldalán megjelent bejegyzését is, amelyben a politikus maga vall színt:

„Hazaérvén észrevettem, hogy szemét került a ház postaládáiba. Cselekednem kellett, hiszen a szemétnek, mint tudjuk, a kukában a helye” – írta közösségi oldalán Szemző Áron, a Pest Vármegyei Közgyűlés képviselője, a Momentum helyi frakcióvezetője. Az ellenzéki politikus még fotóval bizonyította „hősies” tettét, alátámasztva, hogy a Momentum is a Tisza Párt szekerét tolja, így nem akarják, hogy a tájékoztató prospektus eljusson az emberekhez.

Kinek a tulajdonai lehettek a szórólapok?

A szórólap ugyan nem levél, de már annak a tulajdonát képezi, akié a postaláda. A levéltitok megsértéséről még Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszélt hónapokkal ezelőtt. Mint mondta, 

a levéltitok megsértése elzárással is büntethető.

Korábban a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás íveit is eltüntették a postaládákból több helyen is, elsősorban a Tisza Párt aktivistái.

Nyitókép: Facebook

 

Takagi
2025. szeptember 25. 21:59
Csak így tovább, meg lesz a Fidesznek a 4/5.
Treeoflife
2025. szeptember 25. 21:51
Ezek tényleg ennyire hülyék? Ennyire nincsenek tisztában vele, hogy bűncselekményt követnek el?
westend
2025. szeptember 25. 21:49
minden ny0mentumos féreg?
counter-revolution
•••
2025. szeptember 25. 21:36 Szerkesztve
Ennek sem a Szemző az eredeti családneve. Tolvaj zsidó ez is, egyértelmű pofázmánnyal.
