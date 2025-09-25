Postaláda-fosztogató politikust küldött Magyar Péter segítségére a Momentum

Annak érdekében, hogy elősegítse Magyar Péter és a Tisza Párt 2026-os választási győzelmét, nem indul jövőre a Momentum. A párt úgy tűnik, nem csak a választási megmérettetéstől marad távol, de más módokon is megpróbálja segíti a legnagyobb ellenzéki pártot, akár még szabálysértés elkövetése árán is.

Tiszás aktivistának szegődött a Momentumos képviselő?

Mint a Magyar Nemzet csütörtöki cikkében rámutat:

Szemző Áron, a momentum politikusa kivette szomszédai postaládájából a Tisza-adóról tájékoztató szórólapokat – politikai okból.

Szemző Áron a Momentum Pest Vármegyei Közgyűlés képviselője, helyi frakcióvezetője az esetet ráadásul saját maga dokumentálta, ezzel beismerve, hogy szabálysértést követ el.