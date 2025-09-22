„Az M1 közszolgálati (állami) hírcsatorna elkapcsolt, miután Orbán Viktor az Országgyűlésben befejezte a beszédét. Pedig még hátravoltak az ellenzéki politikusok beszédei is.

Miért tette ezt az M1? Megfelelési kényszerből? Szolgalelkűségből? A szolgálattal nem lenne baj, elvégre az ellenzéki pártokat 2022 tavaszán 1.9 millió választópolgár küldte be a parlamentbe, a közmédia őket is köteles lenne szolgálni, elvégre az ő adóforintjuk is elmegy a közmédia működtetésére. Ebbe beletartozik, hogy az ő beszédeik is eljussanak az állami tévé nézőihez.

Jut eszembe: szeretnék végre olyan közszolgálati tévét, amelyben visszaállítják a rendszeres parlamenti közvetítéseket.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán