Kocsis Máté az ellenzéknek: önök gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak
Alaposan kiosztotta Tordai Bencééket a Fidesz frakcióvezetője.
Elkapcsolt, miután Orbán Viktor az Országgyűlésben befejezte a beszédét.
„Az M1 közszolgálati (állami) hírcsatorna elkapcsolt, miután Orbán Viktor az Országgyűlésben befejezte a beszédét. Pedig még hátravoltak az ellenzéki politikusok beszédei is.
Miért tette ezt az M1? Megfelelési kényszerből? Szolgalelkűségből? A szolgálattal nem lenne baj, elvégre az ellenzéki pártokat 2022 tavaszán 1.9 millió választópolgár küldte be a parlamentbe, a közmédia őket is köteles lenne szolgálni, elvégre az ő adóforintjuk is elmegy a közmédia működtetésére. Ebbe beletartozik, hogy az ő beszédeik is eljussanak az állami tévé nézőihez.
Jut eszembe: szeretnék végre olyan közszolgálati tévét, amelyben visszaállítják a rendszeres parlamenti közvetítéseket.”
