Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
M1 országgyűlés tévé Orbán Viktor

Miért tette ezt az M1?

2025. szeptember 22. 15:16

Elkapcsolt, miután Orbán Viktor az Országgyűlésben befejezte a beszédét.

2025. szeptember 22. 15:16
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Az M1 közszolgálati (állami) hírcsatorna elkapcsolt, miután Orbán Viktor az Országgyűlésben befejezte a beszédét. Pedig még hátravoltak az ellenzéki politikusok beszédei is. 

Miért tette ezt az M1? Megfelelési kényszerből? Szolgalelkűségből? A szolgálattal nem lenne baj, elvégre az ellenzéki pártokat 2022 tavaszán 1.9 millió választópolgár küldte be a parlamentbe, a közmédia őket is köteles lenne szolgálni, elvégre az ő adóforintjuk is elmegy a közmédia működtetésére. Ebbe beletartozik, hogy az ő beszédeik is eljussanak az állami tévé nézőihez. 

Jut eszembe: szeretnék végre olyan közszolgálati tévét, amelyben visszaállítják a rendszeres parlamenti közvetítéseket.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. szeptember 22. 17:14
parlament.hu/plenaris-elokozvetites
Válasz erre
0
0
virag-os
2025. szeptember 22. 17:13
Miért kell keresni a kákán a csomót vagy ma bal lábbal kelt fel ? Az M1 nem szokta végig adni a Parlamenti közvetítést, ami 2-3 órát tart. Nézze meg máshol, pl. a Hír Tv-n vagy a direkt közvetítésen. Pedig elég kár,hogy nem láthatta, ahogy Kocsis Máté humorosan, felmossa a padlót az ellenzékkel.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 22. 17:10
parlament.hu/plenaris-elokozvetites youtube.com/watch?v=2r7DN6VyvSo Sok szerencsét asszonyfejű fasz.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 22. 17:08 Szerkesztve
Kérdezd őket pöcsfej.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!