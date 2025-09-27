„Hm, azon tanakodom, vajon miért követelt előrehozott választást az év első napján Official The Man, ha legkorábban novemberben indulhat a megígért jelöltválasztás-előválasztás-bohóckodás!?

Alighanem arról lehet szó, hogy hiába a nagy szavak meg a fogadkozások, a Tisza-vezér képtelen megfelelő embereket találni, egy alapvető politikai feladatot sem tud elvégezni. Az is lehet, tekintve Kollár Kinga, Ruszin-Szendi Romulusz, Kulja András vagy épp Tarr Zoltán botrányait, még gyanakvóbb lett. Magán kívül van attól, hogy önmagán kívül senkiben sem bízik!?

Közben a kutatások szerint apadóban a Tisza, adóemelési és fegyverhordási botrány nehezítik az előrejutást, nincsenek új ötletek és új arcok – marad az O1G, az álhírterjesztés meg a »pedofideszezés«. Ez bizony kevés!”

