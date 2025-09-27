Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Alighanem arról lehet szó, hogy hiába a nagy szavak meg a fogadkozások, a Tisza-vezér képtelen megfelelő embereket találni, egy alapvető politikai feladatot sem tud elvégezni.
„Hm, azon tanakodom, vajon miért követelt előrehozott választást az év első napján Official The Man, ha legkorábban novemberben indulhat a megígért jelöltválasztás-előválasztás-bohóckodás!?
Alighanem arról lehet szó, hogy hiába a nagy szavak meg a fogadkozások, a Tisza-vezér képtelen megfelelő embereket találni, egy alapvető politikai feladatot sem tud elvégezni. Az is lehet, tekintve Kollár Kinga, Ruszin-Szendi Romulusz, Kulja András vagy épp Tarr Zoltán botrányait, még gyanakvóbb lett. Magán kívül van attól, hogy önmagán kívül senkiben sem bízik!?
Közben a kutatások szerint apadóban a Tisza, adóemelési és fegyverhordási botrány nehezítik az előrejutást, nincsenek új ötletek és új arcok – marad az O1G, az álhírterjesztés meg a »pedofideszezés«. Ez bizony kevés!”
