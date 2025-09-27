Ft
09. 27.
szombat
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Official The Man feladat botrány jelöltállítás O1G

Miért követelt előrehozott választást az év első napján Official The Man, ha legkorábban novemberben indulhat a megígért jelöltválasztás-előválasztás-bohóckodás?

2025. szeptember 27. 21:00

Alighanem arról lehet szó, hogy hiába a nagy szavak meg a fogadkozások, a Tisza-vezér képtelen megfelelő embereket találni, egy alapvető politikai feladatot sem tud elvégezni.

2025. szeptember 27. 21:00
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Hm, azon tanakodom, vajon miért követelt előrehozott választást az év első napján Official The Man, ha legkorábban novemberben indulhat a megígért jelöltválasztás-előválasztás-bohóckodás!?

Alighanem arról lehet szó, hogy hiába a nagy szavak meg a fogadkozások, a Tisza-vezér képtelen megfelelő embereket találni, egy alapvető politikai feladatot sem tud elvégezni. Az is lehet, tekintve Kollár Kinga, Ruszin-Szendi Romulusz, Kulja András vagy épp Tarr Zoltán botrányait, még gyanakvóbb lett. Magán kívül van attól, hogy önmagán kívül senkiben sem bízik!?

Közben a kutatások szerint apadóban a Tisza, adóemelési és fegyverhordási botrány nehezítik az előrejutást, nincsenek új ötletek és új arcok – marad az O1G, az álhírterjesztés meg a »pedofideszezés«. Ez bizony kevés!”

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. szeptember 27. 22:07
Poloska hét EP képviselőt sem tudott kiválasztani, saját bevallása szerint is agyhalottak és Soros ügynökök, erre most 106 agyhalottal kell szembenéznie..
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 27. 21:40
A veres szajú követőivel mi történik?
Válasz erre
0
0
blf2
2025. szeptember 27. 21:11
az ellenzéki szavazók bárkire és bármire szavaznak,aki nem fidesz szinekben indul.akár az első arra járó macskára is,láthatjuk. így került a parlamentbe és polgármesteri székekbe sok,oda egyáltalán nem való elem. ezért tökmindegy,mikor és kit jelöl a tisza .nem is fontos,hogy ember legyen,arra szavazni fognak,
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!