Még a HVG is gyakorlatilag elismerte: kudarc az noÁr-féle influenszertüntetés

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap estére a gyűlöletpolitika ellen szerveztek tüntetést a Hősök terére a baloldali influenszerek és művészek, akik közül a legtöbben nyíltan Magyar Péterrel szimpatizálnak - s közben Magyar Péter házimédiája, a kontroll.hu is jelentős erőkkel reprezentálta magát.

Riporterünk, Móna Márk valamivel a tüntetés kezdete után arról számolt be, hogy a tér csak a háromnegyedéig telt meg. Munkatársunk hozzátette, hogy a Dózsa György út egy részét lezárták, a Hősök tere és az Andrássy út között. Móna becslése szerint 18 óra körül 3-5 ezer fő várakozhatott a téren.

Nagy Attila Tibor politikai elemző pedig arról írt közösségi oldalán, hogy

a Hősök terének nagy részén tüntetők vannak, de bizony vannak üres, szellős részek is”.

A HVG ugyancsak erre erősített rá tudósításában. Arra a kérdésre, hogy mennyien vannak, azt írta, „az biztos, hogy sokkal kevesebben, mint a gyermekvédelmi tüntetésen. Az egyik oldalon a tömeg rálóg a Dózsa György útra, le is kellett zárni. A Liget felőli oldalon azonban jóval szellősebben állnak az emberek”.