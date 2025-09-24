Magyar Péter embere túlment minden határon: mérget tenne Semjén Zsolt teájába

Semjén Zsolt megmérgezésének ötletét vetette fel egy Facebook-posztjában Magyar Péter egyik fontos embere, az első belvárosi Tisza-sziget alapítója, Karsai Dávid.

A Tisza Párt politikusa kiemelte, hogy szerinte van olyan fogadóiroda, ahol fogadni lehet arra, hogy Semjén Zsolt megéri-e a hétvégét.

Ezzel Karsai Dávid a verbális erőszak legsúlyosabb formáját követte el.

Magyar Péter politikusáról ki kell emelni, hogy fontos szerep vár rá a Tisza Párton belül. Ő lehet az ellenzéki párt egyik budapesti képviselőjelöltje.