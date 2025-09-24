Ft
tisza párti Karsai Dávid gyilkosság Semjén Zsolt Magyar Péter Kötcse

Magyar Péter embere túlment minden határon: mérget tenne Semjén Zsolt teájába

2025. szeptember 24. 20:15

Semjén Zsoltot mérgezné meg az egyik belvárosi Tisza-sziget vezetője.

2025. szeptember 24. 20:15
null

Semjén Zsolt megmérgezésének ötletét vetette fel egy Facebook-posztjában Magyar Péter egyik fontos embere, az első belvárosi Tisza-sziget alapítója, Karsai Dávid. 

 

A Tisza Párt politikusa kiemelte, hogy szerinte van olyan fogadóiroda, ahol fogadni lehet arra, hogy Semjén Zsolt megéri-e a hétvégét.

Ezzel Karsai Dávid a verbális erőszak legsúlyosabb formáját követte el. 

Magyar Péter politikusáról ki kell emelni, hogy fontos szerep vár rá a Tisza Párton belül. Ő lehet az ellenzéki párt egyik budapesti képviselőjelöltje.

Nem ez volt az első példa a Tisza Párt és a baloldal gyűlöletkeltésére és agressziójára. Magyar Péter követői Kötcsén halálos megfenyegették az M1 riporterét, és lökdösték lapunk újságíróját is.

Nyitókép: Facebook / Karsai Dávid

***

 

