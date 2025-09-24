Magyar Péter embere túlment minden határon: mérget tenne Semjén Zsolt teájába

Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)
Az újkori történelem legsötétebb bugyraiból másztak elő a Tisza Párt hangadói, sok évtizede nem történt már hasonló.
Semjén Zsoltot mérgezné meg az egyik belvárosi Tisza-sziget vezetője.
Semjén Zsolt megmérgezésének ötletét vetette fel egy Facebook-posztjában Magyar Péter egyik fontos embere, az első belvárosi Tisza-sziget alapítója, Karsai Dávid.
A Tisza Párt politikusa kiemelte, hogy szerinte van olyan fogadóiroda, ahol fogadni lehet arra, hogy Semjén Zsolt megéri-e a hétvégét.
Ezzel Karsai Dávid a verbális erőszak legsúlyosabb formáját követte el.
Magyar Péter politikusáról ki kell emelni, hogy fontos szerep vár rá a Tisza Párton belül. Ő lehet az ellenzéki párt egyik budapesti képviselőjelöltje.
Nem ez volt az első példa a Tisza Párt és a baloldal gyűlöletkeltésére és agressziójára. Magyar Péter követői Kötcsén halálos megfenyegették az M1 riporterét, és lökdösték lapunk újságíróját is.
