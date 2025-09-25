Mit titkol előlünk Magyar Péter? Erre még egyszer sem volt példa a kommunizmus bukása óta

Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom – válaszolta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke egy podcastben arra a kérdésre, hogy jövőre szeretne-e indulni országgyűlési képviselőjelöltként. Magyar Péteréknek tehát továbbra sincsenek jelöltjei.

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes miért titkolja a részleteket?

Forrás: Facebook

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója töltötte fel a videórészletet a közösségi oldalára, amiből ismét azt lehet valószínűsíteni, Magyar Péterék még sehogy sem állnak a képviselőjelöltjeik kijelölésével. Forsthoffer Ágnes a videóban elárulta, hogy még azt sem tudja, ő indul-e egyáltalán.

Ezeken tényleg csak röhögni lehet

– jegyezte meg az ügyet kommentálva Menczer Tamás.