Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péterék Tisza Párt Forsthoffer Ágnes

Mit titkol előlünk Magyar Péter? Erre még egyszer sem volt példa a kommunizmus bukása óta

2025. szeptember 25. 05:59

A Tisza Párt továbbra sem nevezte meg jelöltjeit a 2026-os választásra, miközben minden más párt már előrébb tart a felkészülésben. Fél évvel a voksolás előtt Magyar Péter mozgalma még mindig titkolózik – kérdés, stratégia vagy gyengeség áll a háttérben.

2025. szeptember 25. 05:59
null
Kovács András
Kovács András

Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom – válaszolta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke egy podcastben arra a kérdésre, hogy jövőre szeretne-e indulni országgyűlési képviselőjelöltként. Magyar Péteréknek tehát továbbra sincsenek jelöltjei. 

Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)
Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes miért titkolja a részleteket? 
Forrás: Facebook

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója töltötte fel a videórészletet a közösségi oldalára, amiből ismét azt lehet valószínűsíteni, Magyar Péterék még sehogy sem állnak a képviselőjelöltjeik kijelölésével. Forsthoffer Ágnes a videóban elárulta, hogy még azt sem tudja, ő indul-e egyáltalán. 

Ezeken tényleg csak röhögni lehet

– jegyezte meg az ügyet kommentálva Menczer Tamás.

Nem sok ideje van Magyarnak

Bár a választások napja egyre közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a parlamentbe jutással reális eséllyel bíró Fidesz-KDNP, Demokratikus Koalíció és Mi Hazánk Mozgalom már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt már bemutatta a listája első öt helyezettjét. 

Még a Jobbik honlapján is megtaláltuk hogy az egyes körzetekben kiket szeretnének indítani, bár a 106 főt még ők sem érték el.

Azonban a Tisza Párt esetében továbbra is csak azt tudjuk, hogy Magyar Péter a budapesti 3-as választókerületben indul, más jelölt neve továbbra sem ismert. 

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője még szeptember 19-én azt írta a közösségi oldalán, hogy a Tisza Pártnak már csak 10 napja maradt 318 jelölt-jelöltjének bemutatására, amely fontos mércéje lesz az ellenzéki kihívó állapotának. 

Kérdés, hogy a hetek óta érezhető eseménytelenség Magyar Péter mozgalma körül a készülődés vagy a kikészülés jele? 318 makulátlan jelölt beszervezése, akik közül legalább 212 nem lesz hivatalos jelölt és akár 300 nem lesz parlamenti képviselő sem, mindig egy párt állapotának nagy vizsgája.

Jól látszik tehát, hogy a biztos parlamenti mandátumban bízó pártok (Fidesz és KDNP) is rendelkeznek jelöltekkel, és a bejutás határán billegők (DK, MI Hazánk) is. A mostani helyzet megértéséhez érdemes voisszamennünk a korábbi ciklusok hasonló időszakába, hogy akkor hogyan is álltak a jelöltállítással a kis és nagy pártok.

2021-ben ilyenkor már ismertek voltak az ellenzéki jelöltek

2021 szeptemberében zajlott a nagy baloldali előválasztás. A pártok jelöltjei nemcsak ismertek voltak, hanem az érdeklődők el is dönthették, kiket szeretnének az egyéni körzetekben látni a szavazólapon. A Fidesz 2022. januárjában véglegesítette az egyéni jelöltjeit és az országos listáját. Azonban a kormánypártok jelöltjeinek a neve már 2021-ben ismert volt, mivel csak kevés esetben történt csere a 2018-as állapothoz képest. 

2021 márciusában a még parlamenten kívüli Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László bejelentette, hogy a 2022-es magyarországi országgyűlési választáson mind a 106 egyéni választókerületben indítanak saját jelöltet, Budapesten és vidéken, és Toroczkai lesz a Mi Hazánk miniszterelnök jelöltje. Ebben a hónapban elkezdték képviselőjelöltjeik bemutatását is.

Jól látszik tehát, hogy négy évvel ezelőtt mind a 106 választókerületben már ismertek voltak a nagyobb és kisebb pártok képviselőjelöltjei. 

2017-ben is sikerült a legnagyobb ellenzéki pártnak jelölteket állítania

2017 szeptemberére a kormánypártok egyéni indulóinak a listája szinte már teljesen kész volt. A nevekre a végleges pecsét novemberben került. 

  • Az akkori legnagyobb ellenzéki párt a Jobbik csak 2018 januárjában mutatta be az összes végleges jelöltjét az egyéni körzetekben. 
  • Az MSZP és a DK folyamatosan tárgyalt már szeptemberben a jelöltállításról, és végül december végén állapodtak meg arról, hogy a 106 egyéni választókerületben nem indulnak egymással szemben a 2018-as országgyűlési választásokon. 
  • Az LMP 2017-ben folyamatosan mutatta be az egyéni jelöltjeit. 

Összességében nyolc évvel ezelőtt sem merült fel, hogy a legnagyobb, vagy akár a legkissebb ellenzéki pártnka ne lennének egyéni körzeti jelöltjei, mivel azokat folyamatosan mutatták be a választóknak. 

A 2018-as országgyűlési választás előtt még Karácsonyék is gyorsan haladtak a jelöltállítással

Nem volt komoly kihívás

A 2014-es országgyűlési választás volt az első, amikor 106 egyéni körzetben kellett csak jelöltet állítaniuk a pártoknak. A Fidesz-KDNP esetében akkor a legnagyobb kérdés az volt, hogy a korábbi 174 győztes közül az új körzetekben kik induljanak. Éppen ezért a kormánypártok soraiban nem volt kérdés egyetlen percig sem, hogy van-e elég indulójuk. 

A 2014-es parlamenti választás előtt a baloldalon hosszas alkudozások után született meg a közös lista. Mind az MSZP, mind a DK, mind a Bajnai Gordon vezette Együtt már 2013 szeptemberében rendelkezett elegendő jelöltettel a 106 körzetben. A kérdés ott csak az volt, hogy ki, és hogyan induljon, amit csak 2014 januárjára sikerült lezorongázniuk. 

A Jobbik hasonló problémával szembesült 2014 előtt, mint a Fidesz-KDNP. Ennek oka, hogy a Jobbik 2010-ben a 176 egyéni kerületben könnyedén tudott jelöltet állítani, így négy évvel később sem jelentett problémát számukra ez a feladat. 

Ez volt az igazi fokmérő 2010 előtt

Mivel 2010 előtt mint már említettem 176 egyéni választókerületben kellett a pártoknak jelöltet állítaniuk, ha sikert akartak elérni. A siker vagy a választási győzelmet, vagy a parlamentbe jutást jelentette. Az akkori választási folyamatok esetében arról lehetett egyrészt nagyon jól lemérni egyes pártok valós támogatottságát. Amely erő nem tudott viszonylag gyorsan 176 embert találni, annak nem lehettek vérmes reményei. Mind az 1990-ben győztes MDF, az 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban győztes MSZP és az 1998-ban nyertes Fidesz az egyéni jelöltjeit már a választást megelőző évben bemutatta. Értelemszerűen ez az 1990-es választásra nem volt igaz, mert ott viszonylag kevés idő állt a pártok rendelkezésére. 

A 2010-es választások, – kivéve az első szabad választást – előtt az úgymond győzelemre nem esélyes pártok (MDF, SZDSZ, MIÉP, Munkáspárt) szintén már a választást megelőző évben bemutatták a 176 jelöltjüket, és amikor már élesbe váltott a kampány, akkor már a 176 ember teljes erővel vetette bele magát az ajánlószelvények gyűjtésébe. 

A jelöltállítás 2010-ben már nagyon nehezen ment az MDF-nek, majd a választáson nem is jutottak be a parlamentbe.

 2006-ban a MIÉP-Jobbik és a Munksápárt mutatta be a jelöltjeit a legkésőbb, nem is sikerült nekik a bejutás. Persze a 176 egyéni jelölt felállítása mellett sem volt garancia a sikerre, mert bár 2002-ben a MIÉP és a Munkáspárt is minden körzetben indult, mégsem érték el az 5 százalékos. 

Arra azonban nem volt példa, hogy az állítólag győzelemre esélyes párt jelöltjeiről semmit se tudjon a közvélemény fél évvel a parlamenti választás előtt. Sőt a kisebb pártok esetében sem volt példa ilyenre. Amelyik párt nem tudott a választás előtt hónapokkal korábban jelöltet állítani annak a parlamentbe jutásra sem volt sok esélye. Éppen ezért is furcsa a Tisza Párt ezen politikája. Vajon kiket, és miért titkol el előlünk Magyar Péter? 

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 25. 08:39
Állandóan azt hisszük, hogy a kommunista csürhe most aztán tényleg elérte a gödör alját, de azonnal kiderül, dehogyis, hol van az még. Makizayjal is azt hittük, hogy ennél aljasabb futóbolonddal már nem állhatnak elő, és akkor tessék, itt van ez a pszichopata emberi hulladék...
Válasz erre
0
0
Kawaski
2025. szeptember 25. 08:34
Petya csak egy bohóc semmi egyéb, a sok balekot lehúza, se képviselő se semmi. Nagyot mondó kiskakas nem sokáig kukorékól.
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 25. 08:28
Izgalmas kérdések ezek ,vajon kiket indíthat a tisza.????Egy fideszes ezekkel a kérdésekkel az "agyában" hogy tud egyáltalán aludni?🤣🤣🤣😂😂👌
Válasz erre
0
1
szantofer
2025. szeptember 25. 08:27
Már alig várjátok hogy karaktergyilkolászhassatok, mi? 106 lehetőség = a bőség zavara, csemegézhettek kedvetekre, és kitart a választásokig. "A Tisza Párt továbbra sem nevezte meg jelöltjeit a 2026-os választásra, miközben minden más párt már előrébb tart a felkészülésben." Oszt ugyan honnan tudjátok hogy melyik párt hol tart a felkészülésben? Ne fossatok, időben meglesznek a jelöltek! És ahogy titeket ismerlek, lesz közöttük buzi, cigány, zsidó, kommunista, tolvaj, besúgó, Soros bérenc, migráns támogató, EU párti, Munkásőr leszármazott, stb... tán még pedofil is. Úgyhogy kitartás, lesz munka bőven!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!