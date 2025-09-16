Ft
tisza elnök Magyar Péter adó

Látványos prezentáció: Magyar Péter egy pillanat alatt tönkreteszi a bulit (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 08:58

Minden jó volt, amíg meg nem jelent a Tisza-vezér.

2025. szeptember 16. 08:58
null

Egy mesterséges intelligencia által készített látványos és tanulságos videót osztott meg a közösségi oldalán Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely egy születésnapot ünneplő társaságot mutat be. Mint írják, minden jó volt, amíg meg nem jelent Magyar Péter.

A Tisza-vezér egy pillanat alatt tönkreteszi a bulit.

A tortát megadóztatja, kegyetlenül megsarcolja, mint tenné azt a Tisza-adó a dolgozó emberek bevételével.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 16 komment

Sulammit
2025. szeptember 16. 10:04
Tök jó ez a videótok is! A régieket is reklámozzátok!
Ergit
2025. szeptember 16. 10:02
Ez a lényeg!!! : "Csakhogy a gazdagoktól SOHA nem lehetett és lehet annyit adót elvenni, hogy az elég lenne, ezért került sor a KÖZÉPOSZTÁLY megsarcolására is. És ha nem elég a költségvetésnek, akkor ADÓKAT EMEL, nyomorba dönt."
evass816
2025. szeptember 16. 09:57
Sok ilyet kellene még csinálnia a NEM-nek. Gyermekesekre, nyugdíjasokra, autót használókra, stb. vonatkozóan. Sokan vannak, akiket a vizuális élmény könnyebben felvilágosít...
Ízisz
2025. szeptember 16. 09:56 Szerkesztve
Z. Tökéletes AI videó!!! ❗ 🤭👏❗
