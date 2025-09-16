Látványos prezentáció: Magyar Péter egy pillanat alatt tönkreteszi a bulit (VIDEÓ)

Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval
Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!
Minden jó volt, amíg meg nem jelent a Tisza-vezér.
Egy mesterséges intelligencia által készített látványos és tanulságos videót osztott meg a közösségi oldalán Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely egy születésnapot ünneplő társaságot mutat be. Mint írják, minden jó volt, amíg meg nem jelent Magyar Péter.
A Tisza-vezér egy pillanat alatt tönkreteszi a bulit.
A tortát megadóztatja, kegyetlenül megsarcolja, mint tenné azt a Tisza-adó a dolgozó emberek bevételével.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP