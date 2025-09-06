Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt program Magyar Péter választás

Lássuk a rendszerváltás programját!

2025. szeptember 06. 12:23

Nem egyszerűen kormányváltásra készülünk, hanem a rendszerváltást várjuk.

2025. szeptember 06. 12:23
Magyar Péter kenuzik a Tiszán
Horn Gábor
Horn Gábor
Facebook

„Azt hiszem elvárható a kiszámíthatóság, következetesség egy rendszerváltásban reménykedő párttól, mégha alig 1.5 éves múltja, tapasztalatlansága egy-egy hibára mentséget is adhat (a politikus is egy szakma, kellenek előzmények, tapasztalok, felkészülés). De vannak olyan pillanatok egy társadalom életében, történetében, amikor elkerülhetetlen az újak, tapasztalatlanok, múlt nélküliek csatasorba állása. Ilyen volt 89-90. a rendszerváltás ideje és ilyenek látom a jelenlegi, minden polgári vívmányt felszámoló autokrácia legyőzésének kísérletét is. Nem egyszerűen kormányváltásra készülünk, hanem nagyon sokan – talán mára már a társadalom többsége – a rendszerváltást várjuk, abban hiszünk. Ehhez új szereplőkre, akár hibázó, de hiteles arcokra van szükség.

És persze felmerül a regnáló politikai hatalom hitelessége a töménytelen hazugsággal, önellentmondással, áttéréssel – csak egy példaként: a szomorú, mindent maga alá szervező, gazdasági csúcsminiszter, aki egyrészt bejelenti, hogy mindent tervezett elképzelésük összeomlott (nincs gazdasági növekedés, elszállt a költségvetési hiány, adósságállomány az egekben, Európa-bajnok infláció stb.), de azért jöjjön egy kis jövedéki adó csökkentés, egy talán mindent romba döntő fix 3% majdnem bárkinek, hiszen nem számít, ha buknak, az is jó, mert reménytelen helyzetben az ország, ha maradnak, akkor jöhet a 2022 után már látott megszorítás. Egy olyan politikai közösség kéri számon az új erőtől a pontos programot, ami három választás alatt csak annyit mondott – a számonkérhetőség okán – hogy folytatjuk és persze volt, amit folytattak, a végtelen és féktelen korrupció, melynek eredményeként mára igaz az egykori jelszó: »övék az ország, maguknak építik«...

Ettől még elvárható az új politikai erőtől, hogy lássuk a rendszerváltás programját, van erre még idő, de lássuk!!!”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 06. 13:57
Jó, legyen FEUDALIZMUS Az környezetebarát. Lakosságszám: 2-3 M.
Válasz erre
2
0
díszponty
2025. szeptember 06. 13:56
Nem ezt mondjuk majd Gabesz, hanem azt, hogy elmész te a picsába.
Válasz erre
1
0
redford-2
2025. szeptember 06. 13:54
Az a baj, hogy a baloldal programja minden győztes választás után ment a kukába. Mindegy mit ígérnek (lásd Karigeri városháza parkja vagy "minden rendelőbe MR készüléket" szlogenje), kormányra kerülés után csak a hazudozás megy az ország meg rohad le. (lásd: Budapest) Minek ahhoz program?
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 06. 13:54
RENDSZERVÁLTÁS ? Visszajön a kommunizmus ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!