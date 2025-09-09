Ft
09. 09.
kedd
Tisza Párt Tisza Szigetek Magyar Péter

Kiállt a színpadra Magyar Péter, majd gyorsan le is leplezte magát – ezer sebből vérzik a hantája

2025. szeptember 09. 11:54

A Digitális Polgári Körök rövidebb idő alatt több tagot vonzottak, mint a Tisza Szigetek.

2025. szeptember 09. 11:54
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újra nagyot akart mondani, de valójában önmagukat leplezte le. Magyar a Tisza Szigeteket összefogó „Tisza Világ” nevű mobilalkalmazás bejelentésekor beszélt arról, hogy tavaly augusztusban indultak a „Tisza Szigetek”, amelyekből állítólag 2200-at hoztak létre ország szerte, és büszkén hirdeti, hogy a „Tisza Sziget Világnak” már 50 ezer tagja van. Ha egy picit utána számolunk, akkor viszont látható, hogy ez azt jelenti: 

egy-egy szigeten átlagosan 22-23 ember vesz részt a Tisza Szigetek munkájában, ami nem éppen a beharangozott „soha nem látott civil és politikai összefogás” képe.

Ezzel szemben a Digitális Polgári Körök (DPK) alig másfél hónap alatt 66 ezer támogatót gyűjtött.

Látható, hogy Magyar Péter mindenképpen fenn akarja tartani azt a látszatott, hogy a Tisza Párt „lendületben” van, de a számok és a realitások tükrében ez egyre nehezebben megy. A Tisza Szigetek körül kialakult ellenzéki hisztéria inkább tűnik jól hangzó marketingfogásnak, mint valódi tömegmozgalomnak.  

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala / képernyőfelvétel 

gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 09. 12:20 Szerkesztve
Ma már vagy 20 cikkben önleleplezte magát a tiszapárt.A mandener a leg kacagtatóbb olvasmányom,kár lesz értük egy év múlva. Hiányozni fognak mint fókakölyöknek, a gyilkos bálna.
egonsamu-2
2025. szeptember 09. 12:12
A Tisza egyre nagyobb lendületbe jön. Senki nem tudja már megállítani öket a lejtön....
Lilyana2
2025. szeptember 09. 12:09
Hantás, hergelő, hiteltelen hazaáruló, hitvány, hibbant, hazug, hőbörgő hülye! Mármint a puhatestű poloska!
maximalista
2025. szeptember 09. 12:09
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
