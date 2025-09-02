Ft
Schneller Domonkos Magyar Kerékpáros Szövetség gázolás Árpád híd ügyészség

Kiakadt az ügyészségre a Kerékpáros Szövetség elnöke – szerinte súlyosabb büntetést érdemelne az Árpád hídi gázoló

2025. szeptember 02. 16:57

Schneller Domonkos szerint rosszul minősítik a gázolás esetét az ügyészek.

2025. szeptember 02. 16:57
null

Némi értetlenkedéssel olvasom a tudósításokat arról, hogy első alkalommal álltak bíróság elé az Árpád hídon több mint két évvel ezelőtt (!) történt halálos gázolás elkövetői – írta Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke Facebook-bejegyzésében, amelyben súlyos kritikát fogalmazott be a magyar közlekedésbiztonság állapotával kapcsolatban.  

Schneller szerint három konklúziót lehet levonni az ügyből:

  • Bár egyre több fedélzeti kamera rögzíti a közúti szabálysértéseket, az eljárások száma és hatékonysága nem elegendő a közveszélyes magatartások visszaszorítására.
  • Az Árpád hídi eset több mint két évvel ezelőtt történt, mégis csak most kezdődött a bírósági eljárás, ami elfogadhatatlanul hosszú idő.
  • A kiszabott szankciók gyakran nem arányosak a bűncselekmény súlyával.

Schneller különösen az ügyészség minősítését bírálja, amely a gázolást gondatlanságból elkövetett, halálos kimenetelű közúti balesetnek (Btk. 235. §) tekinti, holott szerinte a szándékos szabályszegés miatt a halált okozó közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §) lenne a helyes. Ez utóbbi szigorúbb, 5-10 év szabadságvesztéssel sújtható, míg az előbbi 1-5 év börtönt vonhat maga után. Kiemeli, hogy az elkövető szándékosan kapcsolta ki a menetstabilizátort, és 130 km/h feletti sebességgel versenyzett, ami szerinte egyértelműen kimeríti a szándékosságot, még ha a halálos kimenetelre nem is terjedt ki közvetlenül.

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

Csomorkany
2025. szeptember 02. 18:26
Igaza van, azt a menetstabilizátort nem "gondatlanságból" kapcsolták ki. Meg az sem túl világos, mit ültek ezen két évig? A háziőrizet beszámít a büntibe, vagy csak az előzetes? Meg ha a két barom 120-130-cal száguldott az Árpádhídon, abban mi a gondatlanság?
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. szeptember 02. 17:59
Nem vagyok nagy híve a traffipaxoknak és a sebességkorlátozásoknak. De azzal a német szabályozással, hogy közúton történő versengés esetén szándékos emberölésként büntetik a halálos balesetet maximálisan egyetértek.
Válasz erre
2
0
optimista-2
2025. szeptember 02. 17:49
Igaza van amúgySchnellernek. A Mercisnek nem csak egy AMG-s verdára tellett, jutott az eljáró ügyésznek is szerintem.
Válasz erre
2
0
zsuzsa-963
2025. szeptember 02. 17:46
ki ez a senkiházi Schneller Domonkos, aki az ügyészeket bírálja?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!