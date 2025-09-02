Kiakadt az ügyészségre a Kerékpáros Szövetség elnöke – szerinte súlyosabb büntetést érdemelne az Árpád hídi gázoló

Némi értetlenkedéssel olvasom a tudósításokat arról, hogy első alkalommal álltak bíróság elé az Árpád hídon több mint két évvel ezelőtt (!) történt halálos gázolás elkövetői – írta Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke Facebook-bejegyzésében, amelyben súlyos kritikát fogalmazott be a magyar közlekedésbiztonság állapotával kapcsolatban.

Schneller szerint három konklúziót lehet levonni az ügyből:

Bár egyre több fedélzeti kamera rögzíti a közúti szabálysértéseket, az eljárások száma és hatékonysága nem elegendő a közveszélyes magatartások visszaszorítására.

Az Árpád hídi eset több mint két évvel ezelőtt történt, mégis csak most kezdődött a bírósági eljárás, ami elfogadhatatlanul hosszú idő.

A kiszabott szankciók gyakran nem arányosak a bűncselekmény súlyával.

Schneller különösen az ügyészség minősítését bírálja, amely a gázolást gondatlanságból elkövetett, halálos kimenetelű közúti balesetnek (Btk. 235. §) tekinti, holott szerinte a szándékos szabályszegés miatt a halált okozó közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §) lenne a helyes. Ez utóbbi szigorúbb, 5-10 év szabadságvesztéssel sújtható, míg az előbbi 1-5 év börtönt vonhat maga után. Kiemeli, hogy az elkövető szándékosan kapcsolta ki a menetstabilizátort, és 130 km/h feletti sebességgel versenyzett, ami szerinte egyértelműen kimeríti a szándékosságot, még ha a halálos kimenetelre nem is terjedt ki közvetlenül.

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt