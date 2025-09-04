Ft
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Bálint Magyar Péter SZDSZ

Ki dobott már megint élesztőt a ballib pöcegödörbe?

2025. szeptember 04. 09:11

Felúszott az SZDSZ maradéka, Magyar Bálinttal az élen, s gyorsan oda is tempózott Magyar Péter mögé...

2025. szeptember 04. 09:11
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ki dobott már megint élesztőt a ballib pöcegödörbe? Felúszott az SZDSZ maradéka, Magyar Bálinttal az élen, s gyorsan oda is tempózott Magyar Péter mögé... 

A fiatalabbak kedvéért, kezdjük talán az SZDSZ-szel! A Szabad Demokratát Szövetsége anno, a rendszerváltoztatás idején azzal igyekezett felhívni magára a figyelmet, hogy a leghangosabban, legradikálisabban kommunistázva ígért »boszorkányüldözést«. 

Milyen kár, hogy gyorsan kiderült: a magát liberálisnak hazudó párt és holdudvara csak úgy hemzsegett a pártállami vezetők és kommunista kollaboránsok, valamint szadista ÁVH-sok gyerekeitől! Nem csoda hát, hogy évtizedek óta a gálánk kifordul e gyilkos kommunista világból kikelt, előbb reformkomcsivá bábozódó, majd szélsőliberálissá metamorfizált, értelmiségi képződmény láttán. 

S hogy miért utálták a magyarok mindig is ezt a formációt? A folyamatos fasisztázásért, nácizásért, a magyarokat konzekvensen lesajnáló, mucsaizó, belpesti nagyképűségért, a tévedhetetlennek gondolt felsőbbrendűségi attitüdért, ahogy a saját kontraszelektált világuk piedesztáljáról letekintve oktatták ki folyamatosan a népet az életről, kultúráról, s afféle haladár szemforgatással próbálják – már generációk óta – összeugrasztani magyart a magyarral.

Az SZDSZ egykori vezető politikusa, oktatási minisztere volt Magyar Bálint, aki az utóbbi időkben újra felbukkant, hogy infernális stílusban gyalázza, támadja az Orbán-kormányt, maffiaállamról fantáziálva. De a napokban még tovább merészkedett, s a XIII. kerületi Áradás Tisza Sziget által szervezett előadáson a 2026-os választásokról magyarázott, minősíthetetlen ötletekkel hergelve hallgatóságát. Magyar Bálint – az ELTE-n továbbra is zavartalanul oktató - Fleck Zoltán jogász alkotmányellenesen bornírt ötletéből vezette le javaslatait, amelyek címszavakban ezek voltak:

  • Kétharmados törvényeket lehessen feles többséggel is módosítani, és akár alkotmányozni is!
  • Ideiglenesen fel kell függeszteni az Alaptörvény egyes pontjait, hogy kormányozható legyen az ország!
  • Az uniós jogot a magyar Alaptörvény fölé kell helyezni!   (Ez esetben például a Brüsszelből erőltetett migrációs paktum is magasabb rendűvé válna az Alaptörvénnyel szemben.)

Egészen elképesztő! A hazaárulás magasiskolája mindez, ahogy ezt ezektől az elvtelen Soros-cselédektől már megszokhattuk. Mondjunk le a nemzeti önrendelkezésről, a szuverenitásunkról, s engedjük át idegeneknek a hazánkat úgy, ahogy azt a globalista hálózat ügynökei Brüsszelből előírják. Tulajdonképpen erről álmodozik Magyar Bálint, Magyar Péter egyik legagresszívabb támogatója.

Van-e még valaki, akinek ezek után sem világos, kik is valójában Magyarék?”

Rákay Philip Facebook-oldala

