Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Krúbi Csépányi Balázs Orbán Viktor

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

2025. szeptember 06. 20:01

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

2025. szeptember 06. 20:01
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset péntek esti koncertjén. A Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi. 

A zenész a koncertjének egy pontján vers formájában váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, melynek során addig merészkedett, hogy a miniszterelnök felakasztását vizionálta meglehetősen alpári módon:

»(...) Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.«

Természetesen szólásszabadság van, mindenki azt mond egy bizonyos határig, amit akar. Azonban a primitív vulgáris üvöltözés csak primitív vulgáris embereket szül. Kritizálni lehet mindent, még a kormányt is, de elegánsan, könnyeden, ironikusan, értelmiségi módjára. Például Ákos értékrendjét tekintve vállaltan közel áll a mostani kormányhoz, mégsem hallottuk soha fröcsögni sem őt, sem a közönségét a baloldali ellenzékről. 

Érdemes újra felidézni a mostani kirohanása kapcsán Felhévizy Félix korábbi írását:

»Krúbi a Forbesnak elárulta, nem is kell több egy mai fiatalnak – tisztelet a kivételnek persze –, mint mobilinternet, házhoz érkező kaja és természetesen véget nem érő buli. Ha ez megvan, akkor minden oké, lehet fröcsögve üvöltözni, gőzt kiengedni, »mocskos Fidesz!«-t kiabálni kórusban, mert az olyan jó. Nincs itt semmiféle forradalmi ideológia, komoly tervek és világmegváltó célok. Csak az anarchia, káosz és diszharmónia előidézése. Ezt akarja kihasználni Alinsky módszerének segítségével a baloldali, liberális mainstream.«”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csimpilimpi
2025. szeptember 06. 21:23
Manapság az ún. könnyűzene felvizein fel-feltűnő perc figurák valami nagyot képzelnek magukról. (Ez talán a tv rengeteg felszínes "tehetségkutató" versenyeinek is a hozadéka.) De hát látjuk, mennyit érnek. Percnyi népszerűség, Nem 12, hanem 32 egy tucat belőlük, és el is felejtjük őket. Mint ezt a gyengécske leánkát is.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 06. 21:09
mit akarsz ? akasztást ? helyes !!!! legalább 1 libsi hői ruhába öltözött ratyi önjelölt Művész úr !!!! ..saját maga dönt a sorsa felett !!!! Helyes hogy önként mész bitó alá, nekünk már csak a kötelet kell a nyakadra tenni, és kirúgni a hokedlit !!! Igaz lehet várni kell, légy türelemmel sokan vannak előtted !!!
Válasz erre
1
0
blf2
2025. szeptember 06. 20:52
Ha te félsz a krúbitól,akkor bújjál be a klára szoknyája alá.mi a krúbikat nyakontapossuk mint a tyúkszart
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. szeptember 06. 20:34
Ez valami Homonnai-haver? És ha leveszi a lányruhát, visszaveszi a pöcsét, vagy az már Azariásban maradt?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!