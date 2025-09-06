„Krúbi Orbán Viktor felakasztásáról költött verset péntek esti koncertjén. A Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, ismertebb nevén Krúbi.

A zenész a koncertjének egy pontján vers formájában váratlanul belpolitikai elemzésbe kezdett, melynek során addig merészkedett, hogy a miniszterelnök felakasztását vizionálta meglehetősen alpári módon:

»(...) Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.«

Természetesen szólásszabadság van, mindenki azt mond egy bizonyos határig, amit akar. Azonban a primitív vulgáris üvöltözés csak primitív vulgáris embereket szül. Kritizálni lehet mindent, még a kormányt is, de elegánsan, könnyeden, ironikusan, értelmiségi módjára. Például Ákos értékrendjét tekintve vállaltan közel áll a mostani kormányhoz, mégsem hallottuk soha fröcsögni sem őt, sem a közönségét a baloldali ellenzékről.

Érdemes újra felidézni a mostani kirohanása kapcsán Felhévizy Félix korábbi írását:

»Krúbi a Forbesnak elárulta, nem is kell több egy mai fiatalnak – tisztelet a kivételnek persze –, mint mobilinternet, házhoz érkező kaja és természetesen véget nem érő buli. Ha ez megvan, akkor minden oké, lehet fröcsögve üvöltözni, gőzt kiengedni, »mocskos Fidesz!«-t kiabálni kórusban, mert az olyan jó. Nincs itt semmiféle forradalmi ideológia, komoly tervek és világmegváltó célok. Csak az anarchia, káosz és diszharmónia előidézése. Ezt akarja kihasználni Alinsky módszerének segítségével a baloldali, liberális mainstream.«”

