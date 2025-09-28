„Kevés dologban értek egyet Puzsér Róberttel, már ami a politikát, illetve a kormány és Orbán Viktor megítélését illeti. Úgy tűnik azonban, Magyar Péter teljesítményét és veszélyeit hasonlóképp látjuk – csak ő épp mintha érte, illetve a »rendszerváltás« esetleges elmaradása miatt aggódna, én bevallom, sokkal inkább az ország jövője miatt. (Persze lehet, ebben sem értünk egyet )

Nézzük csak! Puzsér szerint amit a Tisza Párt egyelőre előad, az »nem sokkal több egy médiaperformansznál«. Ráadásul ez akkor lett megállapítva, amikor még MP nem halasztotta el ismét a világ legdemokratikusabbnak ígért jelöltállítását, tovább húzva a one man show-t.

Aztán: »A magyarság egyesítésre, és nem további megosztásra szorul, ez a politikai nyelv pedig nem összeegyeztethető azzal a hitvallással, amely szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar.« Mármint az a politikai nyelv, amit The Man nyomat. Egyetértek.

Puzsér úgy látja, »Magyar Péterre a liberális média szent tehénként tekint, a rendszerellenzéki sajtó ahol teheti, a kedvét keresi, ő azonban nem elégedett a független nyilvánossággal, és szüntelenül kommentálja, hogy milyen akcióiról nem számolnak be a hírportálok azok jelentőségét megillető terjedelemben«. Ez is igaz.

Az Orbán-gyűlölő publicista szerint ráadásul a Tisza nem foglalkozik Budapesttel, pedig 10 képviselőjük van a közgyűlésben, és »ahogy Magyar Péter vezeti a Tiszát, vajon úgy vezetné Magyarországot? Mert akkor bajban leszünk.« Hoppá!