09. 28.
vasárnap
Puzsér Róbert Magyar Péter Kacsoh Dániel

Kevés dologban értek egyet Puzsér Róberttel, már ami a politikát, illetve a kormány és Orbán Viktor megítélését illeti

2025. szeptember 28. 15:59

Úgy tűnik azonban, Magyar Péter teljesítményét és veszélyeit hasonlóképp látjuk.

2025. szeptember 28. 15:59
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Kevés dologban értek egyet Puzsér Róberttel, már ami a politikát, illetve a kormány és Orbán Viktor megítélését illeti. Úgy tűnik azonban, Magyar Péter teljesítményét és veszélyeit hasonlóképp látjuk – csak ő épp mintha érte, illetve a »rendszerváltás« esetleges elmaradása miatt aggódna, én bevallom, sokkal inkább az ország jövője miatt. (Persze lehet, ebben sem értünk egyet )

Nézzük csak! Puzsér szerint amit a Tisza Párt egyelőre előad, az »nem sokkal több egy médiaperformansznál«. Ráadásul ez akkor lett megállapítva, amikor még MP nem halasztotta el ismét a világ legdemokratikusabbnak ígért jelöltállítását, tovább húzva a one man show-t.

Aztán: »A magyarság egyesítésre, és nem további megosztásra szorul, ez a politikai nyelv pedig nem összeegyeztethető azzal a hitvallással, amely szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar.« Mármint az a politikai nyelv, amit The Man nyomat. Egyetértek.

Puzsér úgy látja, »Magyar Péterre a liberális média szent tehénként tekint, a rendszerellenzéki sajtó ahol teheti, a kedvét keresi, ő azonban nem elégedett a független nyilvánossággal, és szüntelenül kommentálja, hogy milyen akcióiról nem számolnak be a hírportálok azok jelentőségét megillető terjedelemben«. Ez is igaz.

Az Orbán-gyűlölő publicista szerint ráadásul a Tisza nem foglalkozik Budapesttel, pedig 10 képviselőjük van a közgyűlésben, és »ahogy Magyar Péter vezeti a Tiszát, vajon úgy vezetné Magyarországot? Mert akkor bajban leszünk.« Hoppá!

És aztán érkezik a »gyomros« is: »Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért.« Jó kérdés, mi is szoktuk pedzegetni!

The Man emellett nem rendelkezik identitással. »Ha valóban kormányt akar alakítani, a Tisza Pártnak bizonyos világnézeti alapvetésre mindenképp szüksége volna, mert egy ország vezetése puszta protestindulatra biztosan nem építhető.«

Valahogy így. Azt pedig már csak én teszem hozzá, hogy mindebből az következik: aki erre a formációra szavaz, a bizonytalanságra és a potenciális káoszra adja le a voksát. Ja, és alighanem az adóemelésre, de ez egy másik történet...”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

fortissima
2025. szeptember 28. 17:03
csulak 2025. szeptember 28. 16:21 Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. --- Zászló,zászló,szív! Drogliberalizáció, genderideológia,migránsáradat (hazaáruló) egy szó!
1
fortissima
2025. szeptember 28. 17:01
"...aki erre a formációra szavaz, a bizonytalanságra és a potenciális káoszra adja le a voksát." Utoljára Grósz Károly fenyegetőzött fehérterrorral arra az esetre, ha véletlenül kicsúszna a hatalom az állampárt kezéből...
1
namivan-2
2025. szeptember 28. 16:58
Puzsér átállna egy esélyesebb baloldali jelölt mögé, ha lenne, mert a favoritnak kikiáltott MP botladozik, talán a célhoz se jut el. Rossz lóra tett. Ezzel szemben Kacsoh úr véleménye MP-ről elejétől fogva elutasító. Ez azért nem egészen ugyanaz.
1
Abiondi
2025. szeptember 28. 16:51
Viszont azon ellenzéki szavazók, akik tényleg látják magyarpéter sötét oldalát és igazából nem is tetszik nekik, befogott orral és jó sok unicumot fogyasztva le fognak rá szavazni. Csak mert o1g és bukjon a NER. Az sem számít nekik, hogy magyarpéter csődbe viszi az országot, majd megszorításokkal a lakosságot teszi földönfutóvá, őket is. Ezt az önsorsrontó butaságot kell valahogy kiverni az ellenzék fejéből!
2
