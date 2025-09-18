Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
Mert rengeteg milliárdba kerül.
„Kedves Mandiner, engem az ő fegyverimádata aggaszt, mert rengeteg milliárdba kerül. A NER házipszichológusa (miután Bagdyt elhasználták), Hal Melinda ezt a bácsit nem akarja megszakérteni? Van rajta mit, ezen kívül is.”
