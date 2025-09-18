Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz NER Mérő Vera fegyver

Kedves Mandiner, engem az ő fegyverimádata aggaszt

2025. szeptember 18. 11:07

Mert rengeteg milliárdba kerül.

2025. szeptember 18. 11:07
null
Mérő Vera
Mérő Vera
Facebook

„Kedves Mandiner, engem az ő fegyverimádata aggaszt, mert rengeteg milliárdba kerül. A NER házipszichológusa (miután Bagdyt elhasználták), Hal Melinda ezt a bácsit nem akarja megszakérteni? Van rajta mit, ezen kívül is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Mérő Vera 2.0

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2025. szeptember 18. 12:39
Kedves Vera, te egy szülőképeskorú nő vagy, szerencsés lenne neked is, ha a férfiak másikfajta "fegyvere" érdekelne jobban... :))
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 18. 12:37
ez a liba tényleg ennyire ostoba? Költői kérdés volt.
Válasz erre
0
0
Gusztiapu
2025. szeptember 18. 12:30
1. Kis kiegészítés a néhány perce írt hozzászólásomhoz: ezt a nagyon ócska, általában prolidumás véleményt meg hagyjuk már, hogy Semjén vadász sportja mennyibe kerül. Ugyanis azt nem az adófizetők állják, vagyis nem érvényes a szokványosan emlegetett "miadónkból" van. Ahogy Hadházy sem a miadónkból repked, mint egy szédült molylepke, és Bodrogi művész úr is a saját pénzét költi vadászatra. 2. Szerintem ahhoz, hogy valaki maga-magát "jogvédőnek" titulálja, azért illene legalább egy jogi végzettséget szerezni, ügyvédi szakvizsga már nem is kell. Nem olyan nagy szám az manapság.
Válasz erre
2
0
august
2025. szeptember 18. 12:28
:)) Erre mondja a kínai, hogy három madarat egy kővel. Amellett egyik sem talált célba. Egyébként azt nem értem, mi az a különleges "kényszer" a liberális nőknél (?) (azért a kérdőjel, nehogy megsértódjenek, ha éppen nem azok) hogy különösen az ellenoldali nőtársaikat tudják 'savazni? - Semjén Zsolt, meg majd megvédi magát. -Hont úr azt is szemlézhetné, hogy az ellenzéki oldalon nem csak vesetájon vetnek hullámokat az öltözékek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!