Karácsony Gergely ÖRÜLNE a Tisza Párt adópolitikájának – rendszeresen egyeztet Karácsony a TISZÁVAL

2025. szeptember 15. 19:11

Karácsony Gergely támogatja a Tisza Párt adópolitikáját, azt azonban nem tudja ő sem, hogy mit titkol Tarr Zoltán, pedig rendszeresen egyeztetnek.

2025. szeptember 15. 19:11
null

Konferenciát tartott hétfőn a fővárosi önkormányzat. A konferencián Magyar Péter közeli szövetségese, Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt. A balliberális városvezetőt a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervéről és Tarr Zoltán Tisza-alelnök kijelentéseiről kérdeztük.

 Mint ismert, Tarr Zoltán korábban kijelentette, hogy vannak dolgok amit nem mondhatnak el a választások előtt, ugyanis belebukna a Tisza. 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 6 komment

Takagi
2025. szeptember 15. 21:02
Ott fogsz te sírni ahol....
machet
2025. szeptember 15. 20:45
A küllők közé vágyó botok,semmi több.
blf2
2025. szeptember 15. 20:27
sokan a te karóba húzásodnak örülnének utána szivesen adóznának...
salátás
2025. szeptember 15. 20:01
a magasvékony tolvaj, aki az egész országot lopja meg természetesen örülne, ha kicsit többet lophatna
