Karácsony Gergely ÖRÜLNE a Tisza Párt adópolitikájának – rendszeresen egyeztet Karácsony a TISZÁVAL

Az adakozás nem a szegénység jele, hanem a bőség luxusa

Ha adakozunk egy kórháznak, az nem az egészségügy összeomlásának a jele. Sőt, a leggazdagabb országokban a legnagyobb a jótékonykodási kedv. Az adomány a bőség jele, nem a hiányé. Magyarországon pedig a milliárdos fejlesztések mellé érkezik szívből jövő segítség. Sebestyén Géza írása.