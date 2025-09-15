Karácsony Gergely ÖRÜLNE a Tisza Párt adópolitikájának – rendszeresen egyeztet Karácsony a TISZÁVAL

Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval
Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!
Karácsony Gergely támogatja a Tisza Párt adópolitikáját, azt azonban nem tudja ő sem, hogy mit titkol Tarr Zoltán, pedig rendszeresen egyeztetnek.
Konferenciát tartott hétfőn a fővárosi önkormányzat. A konferencián Magyar Péter közeli szövetségese, Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt. A balliberális városvezetőt a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési tervéről és Tarr Zoltán Tisza-alelnök kijelentéseiről kérdeztük.
Mint ismert, Tarr Zoltán korábban kijelentette, hogy vannak dolgok amit nem mondhatnak el a választások előtt, ugyanis belebukna a Tisza.
