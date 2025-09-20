Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Schobert Nobert nagygyűlés Budapest

Jönnek a fiatalok: Schobert Norbi fia is felszólalt a mai DPK-nagygyűlésen!

2025. szeptember 20. 23:38

Szűcs Gáborral beszélgetett.

2025. szeptember 20. 23:38
null

A Digitális Polgári Körök első országos nagygyűlésen sok híresség is részt vett, így például jelen volt Demjén Ferenc énekes, illetve Pataky Attila, az Edda sztárja is

Az eseményen ott volt Schobert Norbi fia, illetve Kulcsár Edina modell is.

Ifjabb Schobert Norbert a rendezvényen Szűcs Gáborral beszélgetett.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. szeptember 20. 23:50
Zelenszkij is útnak enged kb. kitudja mennyi fiatalt, akik között valószínüleg lesz jó pár, az elmúlt időkben kiképzett céllövő. És szabadon áramolhatnak a szélrózsa minden irányába. Nem kell már ide migránshajó, csónak meg egyebek, az Eu tárt karokkal fogadja az ifjú, ukrán papírokkal rendelkező szír, palesztin, afgán menekülteket is. MOST KELL MAJD ÉSZNÉL LENNI!!!
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. szeptember 20. 23:40
Bolond lyukból bolond szél fujj.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!