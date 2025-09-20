Jönnek a fiatalok: Schobert Norbi fia is felszólalt a mai DPK-nagygyűlésen!

Demjén, Pataky, Nyerges – óriási nevek az első DPK nagygyűlésen
Nem volt hiány a hírességekből a mai nagygyűlésen.
Szűcs Gáborral beszélgetett.
A Digitális Polgári Körök első országos nagygyűlésen sok híresség is részt vett, így például jelen volt Demjén Ferenc énekes, illetve Pataky Attila, az Edda sztárja is
Az eseményen ott volt Schobert Norbi fia, illetve Kulcsár Edina modell is.
Ifjabb Schobert Norbert a rendezvényen Szűcs Gáborral beszélgetett.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
Ezt is ajánljuk a témában
Nem volt hiány a hírességekből a mai nagygyűlésen.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A lelátók teljesen megteltek, a színpadi programot hatalmas közönség kísérte figyelemmel.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök egy galériát is megosztott a közösségi oldalán.