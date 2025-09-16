Ft
09. 17.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz fegyver Dömötör Csaba vélemény felelősség

Jó lett volna, ha a zsírleszívás egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna

2025. szeptember 16. 21:48

Nem tudom, hogy ebben az országban mikor mászkáltak utoljára politikusok nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalukon.

2025. szeptember 16. 21:48
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Az elmúlt hónapok merényletei után Ruszin-Szendi Romulusz úrnak sikerült fegyverrel az oldalán előadni egy választási fórumon. Mindezt egy látványos újságíró-lökdösés és egy kis elmélkedés után arról, hogy neki mennyire viszket a tenyere.

Nem tudom, hogy ebben az országban mikor mászkáltak utoljára politikusok nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalukon. Az 50-es és a 40-es években minden bizonnyal, és a Tanácsköztársaság idején is. Bárhogy is legyen, ha ezt bármelyik kormánypárti képviselőtársam követte volna el, már sorjáznának és szaporodnának a cikkek arról, hogy a 20. század mely legsötétebb emlékeit idézi fel a fegyvervillogtatás. Ha bármelyikünk így tett volna, a nemzetközi médiavisszhangot is aligha kerültük volna el.

Egy dolgot ezzel együtt is köszönünk Ruszin-Szendi úrnak és a Tiszának is: sikerült megmutatniuk, hogy a plafont leverő hatalmi ambíció mellé mennyi józan belátás társult. Zéró. Jó lett volna, ha a zsírleszívás egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna.”

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ihavrilla
2025. szeptember 16. 22:02
Anno Morvai Ferencnek, a kazánkirálynak volt valami pártja és ő volt az, aki állandóan egy kézi lőfegyvert hordott a zakója alatt, de mindig úgy mozdult, hogy azért észre is vegyék. Ő is mindig fenyegetésre hivatkozott, amiben lehetett valami, mert rengeteg vállalkozót tönkretett.
Válasz erre
1
0
Sulammit
2025. szeptember 16. 21:54
Tokatábornok betojt Mona Márktól ezért fegyvert hord magánál, nehogy Márk mégegyszer megtámadja a 100 kg-os lökdösődő katonát. :))) Vagy megijedt, hogy felakasztják a tiszások.
Válasz erre
2
0
kobi40
2025. szeptember 16. 21:53
Agyzsír-leszívás történt. Tokával, toketlenül, mindegy. Bűn ronda ez a hazaáruló. KI FUTTATTA FEL, EZT A NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ÁGENST?
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2025. szeptember 16. 21:50
Zsírral együtt az agyát is leszívták. És ez az idióta az egyik vezető a Tiszánál. Isten'ne hagyj el!
Válasz erre
4
0
