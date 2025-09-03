Jó hír a retró szerelmeseinek: visszatér az ikonikus termék a boltokba

2025 augusztusában újra visszatér a hazai boltok polcaira az ikonikus üdítőital, a Róna – számolt be a Világgazdaság.

A visszatérő üdítő kóla- és narancsízben érhetők el, kétliteres PET-palackos kiszerelésben.

A forgalmazást a Márka Üdítőgyártó Kft. bonyolítja majd le. A Róna a '70-es és '80-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított és máig kedves emlékként él sok magyar szívében.

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett érdeklődés, valamint az, hogy a fogyasztók újra átélhessék a gyerekkor ízeit.

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

