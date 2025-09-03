Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
retró gyerekkor íz narancsíz palackos kóla

Jó hír a retró szerelmeseinek: visszatér az ikonikus termék a boltokba

2025. szeptember 03. 12:34

Most újraélhetjük a gyerekkor ízeit.

2025. szeptember 03. 12:34
null

2025 augusztusában újra visszatér a hazai boltok polcaira az ikonikus üdítőital, a Róna – számolt be a Világgazdaság.

A visszatérő üdítő kóla- és narancsízben érhetők el, kétliteres PET-palackos kiszerelésben.

A forgalmazást a Márka Üdítőgyártó Kft. bonyolítja majd le. A Róna a '70-es és '80-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított és máig kedves emlékként él sok magyar szívében. 

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett érdeklődés, valamint az, hogy a fogyasztók újra átélhessék a gyerekkor ízeit.

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

***

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
•••
2025. szeptember 03. 13:48 Szerkesztve
Magyarország anno, térségekre volt felosztva. Voltak olyan márkák, leginkább üdítő, sör, tejtermék, hentesáru, amiket bizonyos régiókban lehetett kapni, bizonyos régiókban meg nem. A Márka és a Róna is ilyenek voltak. Leginkább Kelet-Magyarországon ill Alföldön lehetett kapni ezeket a márkákat. Sör szempontjából is fel volt osztva az ország. Észak - Magyarországon a Borsodi ment, Délkelet-Magyarországon a Kőbambi, hisz Bcsabán és Tótkomlóson is volt palackozó.. Szolnok megyében húú nem emlékszem már mit is palackoztak Martfűn ... Nyugat-Magyarországé a Balatoni meg a Kanizsai világos volt... És még lehetne sorolni.. A nyolcvanas évek második felében kezdték el országos szinten is árulni a különböző márkákat, amikor megjelentek újra a "maszek" boltok, és ezek tulajdonosai kezdték el "vegyíteni" a márkákat. A mi falunkban mi voltunk az elsők, akik a Kőbányai mellé behoztuk az Arany Hordót, a Borsodit, meg a Kanizsai világost. De a Márka üdítő mellé is Gyöngyöt pl..
Válasz erre
1
0
red-bullshit
2025. szeptember 03. 13:48
Ukrajnában most is létezik, csak az a neve: Dróna.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:43
Az eszkimó májgombóc levesbetét térjen vissza, hihetetlen, hogy mi szar étkezési hulladékot gyártanak helyette.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 03. 13:35
A Traubi se sikerült..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!