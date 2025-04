„Nem jó a gyermekeknek a koffein, de a kávéban és a kólában is van" – nem örül a piac az energiaitalokra vonatkozó szigorításnak

A szigorítás indoklásából kiderül, hogy a 18 év alatti korosztályban folyamatosan növekszik az energiaitalt fogyasztók aránya. A közelmúltban készült felmérések szerint a középiskolás és felső tagozatos diákok tíz százaléka napi rendszerességgel fogyaszt energiaitalt. Az elmúlt években több száz olyan eset volt, amikor energiaital túlfogyasztása kapcsán fiatalok orvosi ellátásra szorultak.

Az energiaitalok árusítására vonatkozó szigorítást egyhangúan, 174 igennel szavazták meg a képviselők.

Ezzel Magyarország a negyedik tagállam, ahol a 18 éven aluliak nem vásárolhatnak – hasonlóan a dohánytermékekhez és az alkoholhoz – energiaitalt. Az Európai Unióban elsőként Litvánia vezetett be 2014-ben életkori korlátozást, majd 2016-ban Lettország, ahol tilos az oktatási intézményekben az energiaital árusítása is. Harmadik uniós országként Lengyelország vezette be a 18 éven aluliakra vonatkozó tilalmat tavaly januártól, mivel

egy 2022-es országos felmérésből kiderült, a 10 és 14 év közötti fiatalok közel fele, 46,4 százaléka fogyasztott energiaitalt, a fogyasztás gyakorisága pedig az életkor előrehaladtával együtt nőtt.

Törökországban is tilos fiatalkorúaknak energiaitalokat vásárolniuk. Több országban – Nagy-Britannia, Svédország – ugyan nincs jogszabályi tiltás, de a nagy kiskereskedelmi láncok önkéntes alapon megtagadják a fiataloktól az energiaitalok megvásárlását. Szintén jellemző, hogy az energiaitalok iskolai árusítására vonatkozik a tilalom. Összességében ezek kevésbé hatékony eszközök, mint a jogszabályi korlátozás, amelynek hosszútávú hatásáról szintén keveset lehet tudni, mivel a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztása viszonylag új keletű jelenség.

A nemzetközi tapasztalatok alapján továbbra sincs egyértelmű bizonyíték rá, hogy hatékony lenne a 18 év alattiak számára az energiaitalok korlátozása

– közölte a Mandiner megkeresésre a Hell Energy. A piacvezető energiaital-gyártó kiemelte, az elfogadott szabályozás nem az energiaitalok betiltásáról szól: Magyarországon az energiaitalok továbbra is legálisan forgalmazhatók és fogyaszthatók. Az új rendelkezés kizárólag a 18 éven aluliak vásárlását érinti. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint

az egészséges felnőttek naponta akár 400 mg koffeint is biztonságosan fogyaszthatnak, ami körülbelül öt doboz Hell energiaitalnak felel meg.

„Meggyőződésünk, hogy a most elfogadott korlátozás nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a fiatalkorúak egészségének védelmére. Úgy véljük, hogy a tudatos fogyasztói döntések elősegítését célzott tájékoztatással és edukációval érdemes támogatni – ez hosszú távon is fenntartható és arányos megközelítést jelentene” – mutatott rá közleményében a vállalat. Hozzátették:

a koffein valóban nem ajánlott gyermekek számára – ez azonban minden koffeintartalmú italra igaz, beleértve a kávét és a kólát is.

A rendelkezésre álló szakértői álláspontok – Magyar Kardiológusok Társasága, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – egybehangzóan állítják, hogy a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztása szív- és érrendszerre gyakorolt hatása következtében jelentős veszélyt jelent az egészségre – derül ki az elfogadott jogszabály indoklásából. Az energiaital és az alkohol együttes fogyasztása végleges károsodást okozhat a májban, a szívben és a vesében is.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) üdvözli, hogy az Országgyűlés törvénymódosítással tiltja meg az energiaitalok értékesítését kiskorúak részére – tájékoztatta a szervezet kedden az MTI-t. Szerintük a szabályozás régóta indokolt volt, hiszen az elmúlt években az energiaital-fogyasztás drámai méreteket öltött a fiatalok körében