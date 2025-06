Tiltólistán

Ne lehessen se vásárolni, se fogyasztani energiaitalt a tizennyolc év alatti gyerekeknek – ezt még 2023 őszén javasolta két kereszténydemokrata képviselő, többek között arra hivatkozva, hogy az utóbbi években a mentők évente átlagosan száz esetben láttak el fiatalokat energiaital-fogyasztással összefüggésben, továbbá a pedagógusok is egyértelműen negatív hatásról számolnak be a mindennapokban. Hollik István és Nacsa Lőrinc kezdeményezése végül idén érett be: az Országgyűlés – egyhangúlag – döntött a tiltásról. (A javaslat benyújtása és elfogadása között eltelt több mint egy év oka a brüsszeli notifikációs eljárás volt, amelyet a világ legnagyobb energiaital-­gyártójának országából érkezett kifogás lassított.) A döntés nyomán azokat az energiaitalokat tilos árusítani a tizennyolc év alattiaknak, amelyek koffeintartalma meg­haladja a deciliterenkénti 15 milligrammot, vagy bármennyit tartalmaznak a következő anyagokból: ginzeng, L-arginin, inozitol, glükuronolakton, taurin. A szabály megsértése esetén a termékek árusításának tiltására vagy akár az üzlet ideiglenes bezárására is lehet számítani.