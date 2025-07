Betelt a pohár az EP-képviselőnél: „Az EU vegye végre komolyan a kárpátaljai magyar közösség jogait!”

Ferenc Viktória kiemelte: a kárpátaljai magyar közösség tagjai törvénytisztelő, lojális állampolgárai Ukrajnának. Elítélik az orosz agressziót, kiállnak Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ők is szenvednek a több éve dúló háborútól. Ennek ellenére továbbra is sérülnek emberi és kisebbségi jogaik, ahogyan azt a közelmúlt elszomorító esetei is mutatják, amikor a közösségük egy tagja életét vesztette a kényszersorozás folyamatában, vagy amikor a palágykomoróci görögkatolikus templom felgyújtása és magyarellenes feliratokkal való meggyalázása történt – hívta fel a figyelmet.

„Az Európai Parlament baloldali képviselőinek a kisebbségi jogok ilyen szintű ignorálásával nem csak az Európai Unió hitelességét ássák alá, de Ukrajna valódi demokratizálódását is veszélyeztetik.

Az elmúlt napok eseményei megkövetelik, hogy az Európai Unió végre vegye komolyan a kárpátaljai magyar közösség problémáit”

– zárta gondolatait a Ferenc Viktória.

(MTI)

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP