Melyik aktív és volt országgyűlési képviselőket befolyásolhatta az ukrán hálózat?

Egy 2024 tavaszi posztjában Tseber azt írta, Mesterházy Attiláról, hogy „hazánk igazi barátja, olyan magyar politikus, aki szisztematikusan támogatja Ukrajnát mind a nemzetközi intézményekben, mind Magyarországon belül – minden lehetséges platformon, ahol az ellenzéknek helye van”.

A lap arra is rámutatott, hogy a történtek hátterében szinte kivétel nélkül felbukkannak azok a szereplők, akik részt vettek a Tisza Párt ukrán behálózásának folyamatában. A Magyar Nemzet forrásaitól azt is megtudta, hogy

Tseber addig látott fantáziát a volt szocialista pártelnökben, amíg fel nem tűnt Magyar Péter, akinek behálózásától nagyobb politikai befolyást remélhetett.

Egy ukrajnai látogatás, ami sok mindent megváltoztatott

De említésre méltó az is, hogy a Momentum képviselői többször mutatkoztak együtt Tseberrel. Legutóbb június elején Gelencsér Ferenc, a párt bukott vezetője számolt be arról büszkén, hogy Kijevben találkozott az ukrán politikussal. Még egy vicceskedő megjegyzést is fűzött a fotóhoz:

Most akkor Rolikám vagy RoliKÉM?”

Érdekesség, hogy rá pár napra Tseber Roland már közösségi oldalán méltatta, a Momentum Mozgalom azon döntését, hogy a párt nem vesz részt a 2026-os országgyűlési választásokon, mint fogalmazott azért, „hogy ne akadályozza más erők esélyét a jelenlegi rendszer leváltására”. Ezzel minden valósínűség szerint Magyar Péter pártjára, a Tiszára utalt.

Főleg, hogy posztját így folytatta: „Egy tipp a Fidesz propagandistáknak: néhány napja találkoztam a Momentum frakcióvezetőjével – tessék, itt az új sztori:

»az ukrán kémek« megegyeztek az ellenzékkel Magyar Péter érdekében”.

A momentumos Bedő Dáviddal (és Karácsony Gergely főpolgármesterrel) már 2022-ben is fotózkodott Tseber, és nem is akkor találkoztak először. Bedő Dávid ugyanis a következő szöveggel osztotta meg a fotót: „Rolanddal még a Kijevi utunk alatt találkoztunk. Nagy öröm számunkra, hogy Budapestre látogatott!”

A Magyar Nemzet egyébként korábban azt is összeszedte, melyik magyar politikusokkal fotózkodott már együtt Magyar Péter ukrán kém barátja.

Közülük a ma is aktív országgyűlési képviselők – Bedő Dávid, Gelencsér Ferenc, Tompos Márton, Cseh Katalin – a Momentum frakciójában ülnek

Mesterházy Attila volt MSZP-elnök és Ujhelyi István pedig korábban voltak országgyűlési képviselők, mind a ketten a szocialisták padsoraiban ültek.

