Döntött a bíróság: börtönben marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István

Kiemelt figyelmet kapott, hogy Holló rendszeresen találkozott Ruszin-Szendi Romulusszal, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadójával, aki ezt nem is tagadta. A gyanú szerint a találkozókon a magyar hadiiparral és a Honvédség készleteivel kapcsolatban zajlott információcsere, összefüggésben az ukrán hadsereg lőszer- és fegyverigényeivel. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Holló kapcsolatai több, a magyar politikai életben aktív személlyel is kiterjedtek.

Az ügyben felmerült egy másik személy neve is: Tseber Roland, aki korábban ukrán–magyar kettős állampolgár volt, de 2017-ben lemondott magyar állampolgárságáról. A magyar elhárítás szerint Tseber az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként működik, és hosszú ideje épít kapcsolatokat magyar ellenzéki politikusokkal. Ahogy arról beszámoltunk, egyik célpontja Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke volt, aki a NATO parlamenti közgyűlésében is vezető szerepet töltött be, így különösen értékes információkhoz férhetett hozzá.

Tseber kapcsolatban áll Magyar Péterrel is, akivel közösen utazott Ukrajnába. A Tisza Párt elnökének tavaly nyári ukrajnai látogatásáról több alkalommal posztolt, és nem volt egyedül: kísérője Tseber volt, aki a kárpátaljai közigazgatásban magas rangú tisztséget visel, valamint tagja Zelenszkij elnök pártjának, a Nép Szolgájának. Az ügy kiemelt nemzetbiztonsági jelentőségű, az eljárás az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján zajlik, kémkedés és más súlyos bűncselekmények gyanújával.