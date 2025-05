Beismerte Ruszin-Szendi Romulusz: találkozott az ukrán kémmel

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter már előre elkezdett mentegetőzni legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai miatt. Úgy tűnik, hogy nem volt véletlen a Tisza Párt elnökének magyarázkodása, Ruszin-Szendi most a 24.hu-nak ismerte be, hogy korábban kétszer is találkozott Holló Istvánnal, akit a Terrorelhárítási Központ közreműködésével május 9-én a magyarországi idegenrendészet előzetes letartóztatásba helyezett.