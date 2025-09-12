„Hidegvérrel, előre megfontolt szándékkal, megtervezetten meggyilkoltak egy keresztény fehér férfit egy amerikai egyetemen. Két gyermeke maradt árván. Azt hiszem, a részvét a legkevesebb. Charlie Kirk halála megrázta a fél világot, világnézettől függően reagál rá mindenki.

Ha az Amerikai Egyesült Államokból nézzük, akkor a puszta tényleírásban benne van a lényeg: előre megfontolt szándékkal, hidegvérrel meggyilkoltak egy keresztény fehér férfit egy amerikai egyetemen. Minden szónak jelentősége van.

Itthon, ebben az akasztozós, fejbelövős bulikázásban lett egy pillanatnyi csend. És ebben a gondolatnyi csendben, amíg a kivégzőosztag újratölt, érdemes eltöprengeni azon, hogy akarjuk-e ezt.