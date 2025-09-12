Ft
09. 12.
péntek
Itthon, ebben az akasztozós, fejbelövős bulikázásban lett egy pillanatnyi csend

2025. szeptember 12. 08:34

És ebben a gondolatnyi csendben, amíg a kivégzőosztag újratölt, érdemes eltöprengeni azon, hogy akarjuk-e ezt.

2025. szeptember 12. 08:34
null
Demeter Szilárd
Demeter Szilárd
Facebook

„Hidegvérrel, előre megfontolt szándékkal, megtervezetten meggyilkoltak egy keresztény fehér férfit egy amerikai egyetemen. Két gyermeke maradt árván. Azt hiszem, a részvét a legkevesebb. Charlie Kirk halála megrázta a fél világot, világnézettől függően reagál rá mindenki. 

Ha az Amerikai Egyesült Államokból nézzük, akkor a puszta tényleírásban benne van a lényeg: előre megfontolt szándékkal, hidegvérrel meggyilkoltak egy keresztény fehér férfit egy amerikai egyetemen. Minden szónak jelentősége van. 

Itthon, ebben az akasztozós, fejbelövős bulikázásban lett egy pillanatnyi csend. És ebben a gondolatnyi csendben, amíg a kivégzőosztag újratölt, érdemes eltöprengeni azon, hogy akarjuk-e ezt. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nálunk ugyanis a kivégzésnek, fejbelövésnek, akasztásnak történelmi távlata van. Éltünk már olyant, hogy származás, vagyoni helyzet (osztályhovatartozás), vagy pusztán világnézeti különbözőség okán kollektíve bélyegeztek meg honfitársakat. A szerencsésebbje munkatáborban, börtönökben túlélte. A kevésbé szerencséseket lelőtték, felakasztották,  vagy elpusztították őket különböző haláltáborokban. 

Amikor tehát szibériázol, lámpavasazol, akasztasz vagy fejbe lősz (ha csak szimbolikusan is), akkor ehhez térsz vissza. Charlie Kirk halála arra emlékeztessen, hogy a gondolatot szó követi, a szót pedig tett. Nem kéne kétszer ugyanabba a folyóba lépni.”

Nyitókép: JOSH EDELSON / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

justiceforhungary
•••
2025. szeptember 12. 09:34 Szerkesztve
Majka gyerek és krubi olvassa vajon? Lehet hogy a szar is megállt a végbelükben. Nagyon elő kellene venni az influenszereket és a bujtogatókat,mert ezt pénzért teszik, a megbízóik nagyon jól tudnak "valószínűségszámítani" és ez is része az általuk nemkívánatos személyek "eltakarításának", hiszen a nagy számok törvénye alapján előbukkanhat egy labilis ember, aki azt hiszi,hogy ha ezek mondanak valamit, akkor, ha ő azt végrehajtja, mindenki hálás lesz neki érte. Az elsők akik elhatárolódnának tőle azok pont azok az influenszerek lennének, akik merényletek elkövetésére buzdítanak. Ez sok éves börtönt kellene vonjon maga után.Ezek a buzdítók már régen rabosítva kellene hogy legyenek, még akkor is ha isteneknek érzik magukat a sátán mellett.
Válasz erre
6
0
Cogito ergo sum
2025. szeptember 12. 09:29
A szavak fegyverek; ugyanúgy használhatók jóra vagy gonoszra, ahogy bármely más eszköz. Mindannyian ismerünk olyan klisévé vált kifejezéseket, mint "terrorista" vs. "szabadságharcos," stb. Egy ateista lehet "hitetlen," egy hívő pedig "babonás." Egy meggyőződéses embert hívhatnak "szélsőségesnek," egy mérsékeltet "gyávának." Egy szabad lelket nevezhetnek szabadosnak vagy hedonistának, egy óvatos introvertáltat nehézkes prűdnek. A szavak egyben az ítélkezés - elsődlegesen az erkölcsi ítélkezés - fegyverei is. Stefan Molyneux Gondolkodjunk el ezeken a szavakon, mert ez is fegyver.
Válasz erre
5
1
ergo07-2
2025. szeptember 12. 09:07
Nem arra kaptak megbízást. Amint kitalálják nekik, mi az új narratíva, már üvöltenek is. Pl hogy Orbán miatt erősödik a gyűlölet, és őket akarják megölni
Válasz erre
6
1
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 12. 09:06
Ezek mind álomvilágban élnek. Valahogy vissza kéne vezetni őket a valóságba. Asszem egy lapát megoldás lehet.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!