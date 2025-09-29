Itt az újabb magyar űrsiker: Elon Musk hordozórakétája viszi fel a BME legújabb műholdját

Egy újabb, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztett kisműhold áll készen az indításra, miután az Egyesült Államokban befejezték a végső teszteket és beállításokat – olvasható a BME honlapján. A Hunity névre keresztelt szatellitet – amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kiemelt szakmai támogatásával készült – a legfrissebb hírek szerint már rögzítették a hordozóeszközre, a SpaceX Falcon 9 rakétájára.

Több újítást is tartalmaz

A mindössze 868 gramm súlyú, körülbelül 5×5×15 centiméteres műhold számos újítást tartalmaz. A korábbi diákműholdakhoz képest nyitható napelemszárnyakkal és műszerpanelekkel szerelték fel, emellett helyet kapott rajta egy nagyfelbontású fedélzeti kamera, valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszer is.

„Az MRC100-as műholdnál elindított, egyetemek közötti együttműködés keretében a győri Széchenyi István Egyetem csapata négy kísérleti panelt készített a fedélzetre. Ráadásul a tavalyi Cansat Hungary verseny döntős középiskolás csapatai összesen hat saját fejlesztésű panelt is elhelyezhettek” – nyilatkozta a bme.hu-nak Dudás Levente, a műegyetemi zsebműholdprojektek műszaki vezetője.

A szatellit rádióamatőr-sávban kommunikál majd, elsődleges földi irányítóállomása a Műegyetem E épületének tetején kapott helyet. Az indítást novemberre tervezik, a Transporter–15 misszió keretében.