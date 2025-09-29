Ft
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kisműhold BME

Itt az újabb magyar űrsiker: Elon Musk hordozórakétája viszi fel a BME legújabb műholdját

2025. szeptember 29. 14:11

A mindössze 868 gramm súlyú, körülbelül 5×5×15 centiméteres műhold számos újítást tartalmaz.

2025. szeptember 29. 14:11
null

Egy újabb, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztett kisműhold áll készen az indításra, miután az Egyesült Államokban befejezték a végső teszteket és beállításokat – olvasható a BME honlapján. A Hunity névre keresztelt szatellitet – amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kiemelt szakmai támogatásával készült – a legfrissebb hírek szerint már rögzítették a hordozóeszközre, a SpaceX Falcon 9 rakétájára.

Több újítást is tartalmaz

A mindössze 868 gramm súlyú, körülbelül 5×5×15 centiméteres műhold számos újítást tartalmaz. A korábbi diákműholdakhoz képest nyitható napelemszárnyakkal és műszerpanelekkel szerelték fel, emellett helyet kapott rajta egy nagyfelbontású fedélzeti kamera, valamint mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszer is.

„Az MRC100-as műholdnál elindított, egyetemek közötti együttműködés keretében a győri Széchenyi István Egyetem csapata négy kísérleti panelt készített a fedélzetre. Ráadásul a tavalyi Cansat Hungary verseny döntős középiskolás csapatai összesen hat saját fejlesztésű panelt is elhelyezhettek” – nyilatkozta a bme.hu-nak Dudás Levente, a műegyetemi zsebműholdprojektek műszaki vezetője.

A szatellit rádióamatőr-sávban kommunikál majd, elsődleges földi irányítóállomása a Műegyetem E épületének tetején kapott helyet. Az indítást novemberre tervezik, a Transporter–15 misszió keretében.

Nyitókép: Wikipédia

 

Totenkopf
2025. szeptember 29. 15:27
Magyar űrsiker. Jaj, ti ostoba magyarok.🤣
Totenkopf
2025. szeptember 29. 15:27
NeMáTotenkopf 2025. szeptember 29. 15:23 JPL alapítója Kármán Tódor. Ő is BME-s volt :) Marha buták vagytok! Az is elmenekült ebből az ócska országból, megalapította a Sugárhajtás Laboratóriumot, nektek meg a kopasz picsátok maradt, meg az "űrispánotok", az a kócos kurva.🤣 Mellesleg a BME azóta egy rakás szar.
Totenkopf
2025. szeptember 29. 15:25
nempolitizalok-0, a hasznos idióta archetípusa. Hiába, mégiscsak egy sóher, segghülye magyar.
nempolitizalok-0
2025. szeptember 29. 15:19
Totenkopf 2025. szeptember 29. 14:58 • Szerkesztve Ergo nem magyar űrsiker, mert nem magyar űreszköz szállítja fel. Műholdat meg minden idióta tud manapság csinálni. Ízisz ezt is megmélytorkozta." Azzal együtt szájszag, neked az lenne a siker, ha téged küldtek volna fel. Nekünk pedig az, ha ott is felejtettek volna.
