Tisza Párt kabinetfőnök pályázat feladat kampány Magyar Péter Ludovika Collegium

Interjút adott Magyar Péter új kabinetfőnöke a HVG-nek, de egy apró részletet kihagyott az előéletéből

2025. szeptember 30. 10:05

Velkey György László a lapnak nem beszélt arról, hogy mielőtt csatlakozott volna a Tisza Párt belső köréhez, milyen célt tűzött ki maga elé – ami végül meghiúsult.

2025. szeptember 30. 10:05
null

Velkey György László, Magyar Péter nemrég leszerződtetett kabinetfőnöke terjedelmes interjút adott a HVG-nek.

Velkey arra a kérdésre, hogy édesapja – aki az Egészséges nemzetért Digitális Polgári Kör tagja és sokat szerepel a kormánymédiában – hogy fogadta, amikor bejelentette, hogy szerepet vállal a Tisza Pártban, azt válaszolta, nehéz helyzet volt, hiszen mindent az édesapjától tanult: a munkabírást, munkakultúrát, felelősségvállalást, most pedig más politikai oldalra kerültek. „Szerintem ez nem tart majd soká. Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat” – utalt egy lehetséges kormányváltásra a Tisza Párt kabinetfőnöke. 

Az újságíró itt kijelentette, hogy ezekből a mondatokból azt sejti, hogy apa és fia nagyon összeveszhettek. Erre Velkey György László úgy reagált, hogy „legyen elég annyi, hogy fel fogjuk dolgozni ezt a szituációt. A szeretet mindig erősebb, mint a politikai viták”.

A Tisza Párt versenyt fut az idővel

A kabinetfőnök kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy mik a főbb feladatai. „A Tisza Pártban versenyt futunk az idővel. 

  • Folyik az országjárás,
  • a kormányzati felkészülés,
  • a képviselőjelölt-jelöltek kiválasztása, 
  • és Péter napja is csak 24 órából áll. 

A kabinet feladata az, hogy ebbe a legtöbb teendő beleférjen, a lehető leggördülékenyebben szervezzük meg a döntés-előkészítést, illetve a szervezet és az elnök közötti kommunikációt” – sorolta.

A fiatalember – aki korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette – azt is elárulta, hogy mikor fordult a Tisza Párt felé. Mint fogalmazott, 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. „Magyar Péter 2024. március 15-i rendezvényén már tudtam, hogy ez más, mint az eddigi politikai kíséreltek. És azt is éreztem, hogy rám is szükség lehet. 

Fokozatosan történt a közeledés, fél éve már segítem a pártot szakpolitikai kérdésekben”

– tette hozzá.

Sértett „káder”

Az ifjabb Velkeyről kinevezése után a Mandiner is közölt egy összeállítást, melyben kiemeltük, hogy a Ludovika Collegium volt vezetője egy ideje már más pozícióra vágyott: a Római Magyar Akadémia igazgatói székére. Ennek érdekében megpályázta a tisztséget és – a lapunkhoz eljutott információk szerint – számos kormányzati szereplőnek írt levelet annak érdekében, hogy támogatást szerezzen mindehhez.

 Velkey László György levelében implicit kritikát is megfogalmazott a jelenlegi vezetővel szemben, mint mondta

meggyőződésem, hogy új, friss erőre van szükség egy ilyen stratégiai jelentőségű intézmény élén”. 

De emellett önmaga dicséretére is komoly figyelmet fordított, levele szerint többek között mindenhez is ért, kapcsolatrendszere pedig olyan kiterjedt, hogy bárhol bárkit elér. 

Sőt, leveléből az is egyértelművé vált, hogy még néhány héttel ezelőtt sem volt problémája azzal, hogy a kormányzat legmagasabb szintjéről kérjen támogatást, mint írta: 

Dr. Hankó miniszter úr támogatását is kérem mindehhez.”

A Mandiner tudomása szerint az említett római posztra számos jelentkező akadt, így hamar egyértelművé vált számára, hogy nincs esélye a kinevezésre. Ennek hatására végül visszavonta a pályázatát, és ehelyett belépett a Tiszába és Magyar Péter „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” klubjába, azaz sértett káderré vált.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: képernyőfotó

