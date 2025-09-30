Interjút adott Magyar Péter új kabinetfőnöke a HVG-nek, de egy apró részletet kihagyott az előéletéből

Velkey György László, Magyar Péter nemrég leszerződtetett kabinetfőnöke terjedelmes interjút adott a HVG-nek.

Velkey arra a kérdésre, hogy édesapja – aki az Egészséges nemzetért Digitális Polgári Kör tagja és sokat szerepel a kormánymédiában – hogy fogadta, amikor bejelentette, hogy szerepet vállal a Tisza Pártban, azt válaszolta, nehéz helyzet volt, hiszen mindent az édesapjától tanult: a munkabírást, munkakultúrát, felelősségvállalást, most pedig más politikai oldalra kerültek. „Szerintem ez nem tart majd soká. Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat” – utalt egy lehetséges kormányváltásra a Tisza Párt kabinetfőnöke.

Az újságíró itt kijelentette, hogy ezekből a mondatokból azt sejti, hogy apa és fia nagyon összeveszhettek. Erre Velkey György László úgy reagált, hogy „legyen elég annyi, hogy fel fogjuk dolgozni ezt a szituációt. A szeretet mindig erősebb, mint a politikai viták”.

A Tisza Párt versenyt fut az idővel

A kabinetfőnök kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy mik a főbb feladatai. „A Tisza Pártban versenyt futunk az idővel.