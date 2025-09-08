Így hazudik a Tisza a családtámogatásról

A HVG derékba törte a Tisza kommunikációját: a lap elismerte az adóterv létezését
Ráadásul nem is először.
A párt alelnöke szerint az egyedülálló szülők nem kapnak semmilyen támogatást, pillanatok alatt megcáfolták a szavait.
„Figyelem, megint hazudik a Tisza” – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós, a Tisza Párt kötcsei gyűlésén elhangzottakra reagálva. Az Alapjogokért Központ vezetője úgy fogalmazott: „még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: »a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást«”. Szánthó hangsúlyozta: „EZ HAZUGSÁG!”
A szakértő rámutatott, az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:
Az Alapjogokért Központ vezetője szerint ezeket Forsthoffer „elfelejtett” megemlíteni, majd feletette a kérdést, hogy lehet, hogy „a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék?
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton
