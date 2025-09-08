Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Forsthoffer Ágnes családtámogatás Tisza politika álhír

Így hazudik a Tisza a családtámogatásról

2025. szeptember 08. 12:08

A párt alelnöke szerint az egyedülálló szülők nem kapnak semmilyen támogatást, pillanatok alatt megcáfolták a szavait.

2025. szeptember 08. 12:08
null

„Figyelem, megint hazudik a Tisza” – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós, a Tisza Párt kötcsei gyűlésén elhangzottakra reagálva. Az Alapjogokért Központ vezetője úgy fogalmazott: „még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: »a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást«”. Szánthó hangsúlyozta: „EZ HAZUGSÁG!”

A szakértő rámutatott, az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:

  • családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye "felülvizsgálna"), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,
  • három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,
  • gyes és gyed adómentessége,
  • családi pótlék,
  • a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start Program is.

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint ezeket Forsthoffer „elfelejtett” megemlíteni, majd feletette a kérdést, hogy lehet, hogy „a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék?

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!