Így hazudik a Tisza a családtámogatásról

„Figyelem, megint hazudik a Tisza” – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós, a Tisza Párt kötcsei gyűlésén elhangzottakra reagálva. Az Alapjogokért Központ vezetője úgy fogalmazott: „még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: »a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást«”. Szánthó hangsúlyozta: „EZ HAZUGSÁG!”

A szakértő rámutatott, az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák – többek között – az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:

családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye "felülvizsgálna"), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,

három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,

gyes és gyed adómentessége,

családi pótlék,

a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start Program is.

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint ezeket Forsthoffer „elfelejtett” megemlíteni, majd feletette a kérdést, hogy lehet, hogy „a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék?

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton