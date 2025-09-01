Ft
09. 01.
hétfő
Németország Magyarország migráció bevándorló migráns jobboldal Angela Merkel Orbán Viktor bevándorlás baloldal

Fordulóponthoz érkeztünk: már eldőlt a vita, Orbán előre látta a jövőt

2025. szeptember 01. 15:27

A számok alapján egyértelműen a magyar miniszterelnöknek lett igaza.

2025. szeptember 01. 15:27
null

A 2015-ös migrációs hullám tízéves évfordulóján a Domovina cikke részletesen elemzi az európai és németországi tapasztalatokat. Angela Merkel akkori német kancellár humanitárius indíttatású »Wir schaffen das« politikája milliók beáramlását eredményezte, ezzel szemben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan elutasította a nyitást, és déli határzárral védte Magyarországot.

A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán lépését akkoriban élesen kritizálták, de mára számos ország követte példáját, szigorítva a határellenőrzést. A cikk szerint a német társadalomban nőtt az elégedetlenség, a CDU és más hagyományos pártok meggyengültek, az AfD támogatottsága viszont nőtt. A migrációs integráció eredményei vegyesek: a migránsok 64 százaléka dolgozik, de 36 százaléka továbbra is szociális támogatáson él. (Ez pedig azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet teljesen sikeresnek tekinteni az integrációt.)

A cikk kiemeli, hogy a magyar kormány intézkedései fordulópontot jelentettek a migráció kezelésében Európában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

kimirszen
2025. szeptember 01. 16:31
Én a szerbeket sajnálom. Több millió migráns ott topog a magyar kerítés túloldalán.
istvanpeter
2025. szeptember 01. 16:16
Persze integráció egyáltalán nem létezik noha, a muszlimok nem is ezért jönnek, hanem hódítani és a globális háttérhatalmi maffia rájuk osztotta az európai fehér kultúra és népesség kiirtásának a feladatát.
ChongLi
2025. szeptember 01. 15:57
Orbán bármit láthatott, annak abszolút semmi jelentősége. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy Magyarország már nem is szavazhat az EU fontos ügyeiben mivel az egyhangú szavazás kötelezettsége helyett a többségi lép érvénybe. Tehát Orbán vizionálhat de annak a világon semmi jelentősége és hatása nincsen még akkor se ha Nosztradamusz megirigyelné a víziók jóslati erejét.
