Fordulóponthoz érkeztünk: már eldőlt a vita, Orbán előre látta a jövőt

A 2015-ös migrációs hullám tízéves évfordulóján a Domovina cikke részletesen elemzi az európai és németországi tapasztalatokat. Angela Merkel akkori német kancellár humanitárius indíttatású »Wir schaffen das« politikája milliók beáramlását eredményezte, ezzel szemben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan elutasította a nyitást, és déli határzárral védte Magyarországot.

A cikk hangsúlyozza, hogy Orbán lépését akkoriban élesen kritizálták, de mára számos ország követte példáját, szigorítva a határellenőrzést. A cikk szerint a német társadalomban nőtt az elégedetlenség, a CDU és más hagyományos pártok meggyengültek, az AfD támogatottsága viszont nőtt. A migrációs integráció eredményei vegyesek: a migránsok 64 százaléka dolgozik, de 36 százaléka továbbra is szociális támogatáson él. (Ez pedig azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet teljesen sikeresnek tekinteni az integrációt.)