„Lebukott Magyar Péter pártja. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét.

Az Index értesülései szerint azonban a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette, nyilvánosan a választások előtt azonban nem beszélnek róla a Tisza alelnökének elhíresült mondatai szerint.

Mindeközben számos baloldali megmondóember egymás sarkára lépve igyekszik megvédeni a Tisza Párt népnyúzó tervét. Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László, és kedves neje, Petschnig Mária Zita is. Természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.

Azonban a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén.”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner