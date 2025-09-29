Fantasztikus felvétel került elő Magyar Péterről: a Tisza vezére úgy ajnározza Orbán Viktort, mintha nem lenne holnap (VIDEÓ)

A Tiszának nincs szüksége jelöltekre, mert ők nem egy párt, és nem kormányozni akarnak
A Tisza nem egy politikai erő, nem egy alternatívát kínáló párt, hanem egy aktivistákból álló erőszakhálózat.
„Én soha nem leszek a másik oldalon, ez a kötődésem, a szocializációm, a családom.”
Ahogy szemléztük, Bayer Zsolt újságíró osztott meg a blogjában egy felvételt, amelyen Magyar Péter a pálfordulása előtt Orbán Viktort ajnározza összetéveszthetetlen, behízelgő hangon.
A miniszterelnök a Fidesz naprendszerében a nap.
A miniszterelnököt és becsülöm, leültünk (Itt valaki közbekérdez: Leültél vele beszélni? Válasz: Hát nem négyszemközt – a szerk.), ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert
a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású ember
és ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember.
Tehát én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm.”
Nos, ennyi.
Nyitókép: Youtube-képkivágás