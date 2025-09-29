Fantasztikus felvétel került elő Magyar Péterről: a Tisza vezére úgy ajnározza Orbán Viktort, mintha nem lenne holnap (VIDEÓ)

Ahogy szemléztük, Bayer Zsolt újságíró osztott meg a blogjában egy felvételt, amelyen Magyar Péter a pálfordulása előtt Orbán Viktort ajnározza összetéveszthetetlen, behízelgő hangon.

A miniszterelnök a Fidesz naprendszerében a nap.

A miniszterelnököt és becsülöm, leültünk (Itt valaki közbekérdez: Leültél vele beszélni? Válasz: Hát nem négyszemközt – a szerk.), ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert

a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású ember

és ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember.