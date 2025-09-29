Ft
Bayer Zsolt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor szocializáció pálfordulás

Fantasztikus felvétel került elő Magyar Péterről: a Tisza vezére úgy ajnározza Orbán Viktort, mintha nem lenne holnap (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 06:35

„Én soha nem leszek a másik oldalon, ez a kötődésem, a szocializációm, a családom.”

2025. szeptember 29. 06:35
null

Ahogy szemléztük, Bayer Zsolt újságíró osztott meg a blogjában egy felvételt, amelyen Magyar Péter a pálfordulása előtt Orbán Viktort ajnározza összetéveszthetetlen, behízelgő hangon.

A miniszterelnök a Fidesz naprendszerében a nap. 

A miniszterelnököt és becsülöm, leültünk (Itt valaki közbekérdez: Leültél vele beszélni? Válasz: Hát nem négyszemközt – a szerk.), ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert

 a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású ember 

és ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember.

Tehát én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm.”

Nos, ennyi.

Bayer Zsolt

Magyar Péter

Idézőjel

A hernyó vallomása (VIDEÓ)

Magyar Péter vallomása Orbán Viktorról felvételen. A hernyó...

Nyitókép: Youtube-képkivágás

 

szerintem-4
2025. szeptember 29. 08:32
Nem hittem volna magamról, de én most Messiás Petivel értek egyett. Igaza van, Orbán Viktor a legjobb. Ezért szavazok a Fideszre.
states-2
2025. szeptember 29. 08:25
A pszichopatának ezzel a videóval eljött az armageddon, Orbánnak meg a négyötöd.
kbs-real
2025. szeptember 29. 08:23
:D Az AI generálta, akit jól fizet a Tóni.
states-2
2025. szeptember 29. 08:19
Na a pszichpatának annyi, csak ezt a videót kell naponta tízszer levetíteni a választásokig, aztán Orbán-négyötöd.
