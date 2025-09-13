Ez lenne az oktatás összeomlása? – Meglepő adatok a tanévkezdésről – Balatoni Katalin a REAKCIÓBAN

Vita helyett golyó – visszatért a nyugati világba a politikai merényletek kora
Charlie Kirk meggyilkolása azt mutatja, hogy a véleménykülönbségek odáig fajultak, hogy egyesek már inkább fegyverhez nyúlnak, minthogy vitát folytassanak.
A Reakció legújabb adásában Kacsoh Dániel vendége Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos volt.
A beszélgetésben szó esett a digitális polgári körökről, a mobiltelefon-tilalom tapasztalatairól, valamint a sokat vitatott státusztörvény és béremelés hatásáról.
Balatoni adatokkal cáfolta a „krízisnarratívát”: idén 16 909-en kezdték meg tanulmányaikat pedagógusképzésben, a rendszerben pedig 5500-zal több tanár dolgozik, mint tavaly. Emellett a PISA és ICILS mérések szerint a magyar diákok jól teljesítenek a nemzetközi összehasonlításban.
