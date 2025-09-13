Ft
szombat
Balatoni Katalin reakció Kacsoh Dániel oktatás

Ez lenne az oktatás összeomlása? – Meglepő adatok a tanévkezdésről – Balatoni Katalin a REAKCIÓBAN

2025. szeptember 13. 17:00

A Reakció legújabb adásában Kacsoh Dániel vendége Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos volt.

2025. szeptember 13. 17:00
A beszélgetésben szó esett a digitális polgári körökről, a mobiltelefon-tilalom tapasztalatairól, valamint a sokat vitatott státusztörvény és béremelés hatásáról.

Balatoni adatokkal cáfolta a „krízisnarratívát”: idén 16 909-en kezdték meg tanulmányaikat pedagógusképzésben, a rendszerben pedig 5500-zal több tanár dolgozik, mint tavaly. Emellett a PISA és ICILS mérések szerint a magyar diákok jól teljesítenek a nemzetközi összehasonlításban.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

tapir32
2025. szeptember 13. 17:15
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Beteges, hogy egyes politikai elemzők tapsikolnak az ilyen "sikerekhez". Az aljasok és a közbeszéd megrontói az ilyen alakok.
tapir32
2025. szeptember 13. 17:13
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
tapir32
2025. szeptember 13. 17:12
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
