Eljárás indult a Tisza Párt ügyében (VIDEÓ)

A karcagi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Mint ismert, Ujvári Imre azért fordult korábban a hatósághoz, mert

a Tisza Párt emberei egy nyilvános illemhelyről használtak áramot fizetés nélkül, illetve autóval hajtottak be egy természetvédelmi területre.

„Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen” – fogalmazott a polgármester. Ujvári továbbá felidézte:

Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.

A Tisza Párt vezetője állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – nyilatkozta korábban Tiszafüred polgármestere a Hír TV-nek.

