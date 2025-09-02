Eljárás indult a Tisza Párt ügyében (VIDEÓ)

A pénznek nincs szaga: a vécéről lopta az áramot a Tisza Párt egy rendezvényen Tiszafüreden
Feljelentették Magyar Péteréket.
Emlékezetes, hogy Magyar Péterék korábban azzal fenyegették meg Tiszafüred vezetését, hogy amennyiben ezer forintnál többet kell fizetniük a rendezvényükért, tüntetést szerveznek a hivatal elé.
A karcagi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Mint ismert, Ujvári Imre azért fordult korábban a hatósághoz, mert
a Tisza Párt emberei egy nyilvános illemhelyről használtak áramot fizetés nélkül, illetve autóval hajtottak be egy természetvédelmi területre.
„Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen” – fogalmazott a polgármester. Ujvári továbbá felidézte:
Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.
A Tisza Párt vezetője állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – nyilatkozta korábban Tiszafüred polgármestere a Hír TV-nek.
A vonatkozó riportot alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Feljelentették Magyar Péteréket.