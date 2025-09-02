Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram hivatal Tisza Párt illemhely rendezvény Tiszafüred fenyegetés polgármester Magyar Péter rendőrkapitányság

Eljárás indult a Tisza Párt ügyében (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 11:38

Emlékezetes, hogy Magyar Péterék korábban azzal fenyegették meg Tiszafüred vezetését, hogy amennyiben ezer forintnál többet kell fizetniük a rendezvényükért, tüntetést szerveznek a hivatal elé.

2025. szeptember 02. 11:38
null

A karcagi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Mint ismert, Ujvári Imre azért fordult korábban a hatósághoz, mert 

a Tisza Párt emberei egy nyilvános illemhelyről használtak áramot fizetés nélkül, illetve autóval hajtottak be egy természetvédelmi területre.

„Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen” – fogalmazott a polgármester. Ujvári továbbá felidézte:

Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.

A Tisza Párt vezetője állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – nyilatkozta korábban Tiszafüred polgármestere a Hír TV-nek.

A vonatkozó riportot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. szeptember 02. 11:56
Patkány Peti Pártja már maffiaként is működik.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 02. 11:55
Az gondolom mára már feltünt mindenkinek, hogy fétisesen vonzódik mások mobiltelefonjaihoz. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 02. 11:50 Szerkesztve
Z. Kocsis Máté: Provokációt szervez Kötcsére a Tisza Párt 2025.09.02. "még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról. Mit tehet ebben a helyzetben ez a Magyar Péter-féle dühös és erőszakos baloldali kisebbség? 😠 Hát persze, hogy provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről. Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a “számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni” a választásokig? Nektek kampó van. Ezen már a fröcsögés, a provokáció és az uszítás sem fog segíteni. 😁" Még 222 napotok van szektások!!!❗😝😆
Válasz erre
1
0
cutcopy
2025. szeptember 02. 11:50
Mennyire jellemző poloskára ez az arrogancia, csalnak és még ő van felháborodva..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!