09. 23.
kedd
Eldurvult a közbeszéd – mit tegyünk?

2025. szeptember 23. 19:35

A politikusoknak, véleményformálóknak tisztességet, józanságot kell mutatni. A felhergelt, megőrült híveket pedig deradikalizálni kell. Mert ez így nem mehet tovább.

2025. szeptember 23. 19:35

Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

Charlie halálát az ő hergelő gyűlöletpolitikájuk okozta. És sajnos errefelé megyünk Magyarországon is. Megy a dehumanizálás, más emberek elleni agresszióra való lázítás, akasztófázás, mocskosfideszezés. Mindez megengedhetetlen. Akár nyíltan, akár burkoltan történik. Mi, a Hobbistában igyekeztünk sohasem átlépni egy határt; de nem biztos, hogy ez mindig sikerült. Ezért mostantól fokozottan ügyelünk rá, hogy senkiről se beszéljünk dehumanizáló módon. Barátainkat, kollegáinkat is erre kérjük a kormánypárti médiában. És várjuk az ellenzéki csatornákat, médiumokat, podcastereket, celebeket is, hogy ők is csatlakozzanak.

Várjuk a Partizántól, a Jólvanezígytől, Pottyondytól, Puzsértól, Noártól, Dave világától, és a többiektől… de a Telex-től, a 24-től, a 444-től, HVG-től… és az RTL Klubtól, a Klubrádiótól, az ATV műsorvezetőitől is, hogy mostantól ne hazudjanak, ne ferdítsék el a szavainkat. Ne címkézzenek senkit olyan degradáló jelzőkkel, amelyek emberi mivoltukat kérdőjelezik meg, és amelyek miatt bárki feljogosítva érezné magát a bántalmazásukra. Elnézést kérünk, ha mi valakivel szemben ezt tettük, túllépve a kemény politikai küzdelem határát. Nem szeretnénk többé ebbe a hibába esni.

Mert változtatni kell. A politikusoknak, véleményformálóknak tisztességet, józanságot kell mutatni. És igazat kell mondani. A felhergelt, megőrült híveket pedig deradikalizálni kell. Mert ez így nem mehet tovább.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

freely
2025. szeptember 23. 20:50
"Eldurvult a közbeszéd – mit tegyünk?" Szerintem ne szólalj meg.
lemez
2025. szeptember 23. 20:44
Most támadtàk meg hullaházi serege a Fetenciek terén a templomot meg a plébánost.Szörnyü.Hol a rendörség?
ezredes-2
2025. szeptember 23. 20:26
Zsolt! Kedvellek, Téged, mert intelligens és jóérzésű vagy. De, ez nem igy lesz! Deradikalizálni?! Ne viccelj. Ezeket?! Zsolt nem 1, hanem sok-sok FALANX választ el minket. Zsolt, TE is tudod, hogy itt, már(robespierre-ék óta) az ISTENT megtagadók-elutasitók és az ISTENT félők, szeretők között megy a harc! Nemcsak, közöttünk, hanem a STYX folyó túlpartján is... Te, is tudod_ebben biztos vagyok-nagy dolgok jönnek, méghozzá nagyon a közeli jövőben...
vi-ktt
2025. szeptember 23. 20:21
Igen, vannak gyűlölködők youtube.com/watch?v=dcQXYs4mgMY Igen!
