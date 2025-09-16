Ft
Orbán Balázs Márki-Zay Péter Magyar Péter

„Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen” – Márki-Zay bizonyította, hogy mindig van lejjebb

2025. szeptember 16. 08:46

Magyar Péter szövetségese korábbi önmagát is alul tudta múlni.

2025. szeptember 16. 08:46
Márki-Zay Magyar

Mint arról beszámoltunk, jóízűt poénkodott Charlie Kirk halálán a korábbi miniszterelnök-jelölt, Magyar Péter legújabb szövetségese, Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Kirk nevéből is gúnyt űzött.

A jelenetre felhívta figyelmet Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is, aki annyit fűzött hozzá:

Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen. Ne hagyjuk, hogy az erőszak eluralkodjon a magyar közéletben!”

– írta a videóhoz Orbán Balázs.

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Agricola
2025. szeptember 16. 10:10
Márki-Zay bizonyította, hogy mindig van lejjebb. Egy kétgyermekes apa halálán viccelődött. Beteges agyával úgy gondolta, hogy ha kijelenti, hogy ő csak egy fasisztáról viccelődött, az majd legitimálja gaztettét. Márki-Zay mintegy kinyilatkoztatásként, önmagától eredő igazságként állít be általa vélelmezett dolgokat. Úgy gondolja, hogy ki a fasiszta, azt ő dönti el. „Wer Jude ist, bestimme ich”, hogy ki a zsidó, azt én döntöm el, mondta egykor Göring Karl Lueger bécsi polgármestert idézve.
Alte
2025. szeptember 16. 10:08
Ez a figura ultragáz. De sajnos van még más is, ami engem aggaszt. Ezt az embert háromszor választották polgármesternek Hódmezővásárhelyen az emberek 50% feletti eredménnyel.
Galerida
2025. szeptember 16. 09:36
Megszépült a múlt, mert úgy emlékeztem, hogy MZP nem olyan ostoba, mint Péter, de most hogy megint előjött, úgy érzem döntetlen...
blancoagilon
2025. szeptember 16. 09:30
Irtani kell azt is amit kepviselnek ezek a rohadékok.
