„Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen” – Márki-Zay bizonyította, hogy mindig van lejjebb

Mint arról beszámoltunk, jóízűt poénkodott Charlie Kirk halálán a korábbi miniszterelnök-jelölt, Magyar Péter legújabb szövetségese, Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Kirk nevéből is gúnyt űzött.

A jelenetre felhívta figyelmet Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is, aki annyit fűzött hozzá:

Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen. Ne hagyjuk, hogy az erőszak eluralkodjon a magyar közéletben!”

– írta a videóhoz Orbán Balázs.