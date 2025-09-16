„Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen” – Márki-Zay bizonyította, hogy mindig van lejjebb

Kimutatta a foga fehérjét: jóízűen nevetett a nemrég elhunyt aktivistán Magyar Péter legújabb szövetségese (VIDEÓ)
A jelek szerint Charlie Kirk halála cseppet sem rázta meg Márki-Zay Pétert.
Magyar Péter szövetségese korábbi önmagát is alul tudta múlni.
Mint arról beszámoltunk, jóízűt poénkodott Charlie Kirk halálán a korábbi miniszterelnök-jelölt, Magyar Péter legújabb szövetségese, Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Kirk nevéből is gúnyt űzött.
A jelenetre felhívta figyelmet Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is, aki annyit fűzött hozzá:
Egy kétgyermekes apa halálán viccelődni politikusként megengedhetetlen. Ne hagyjuk, hogy az erőszak eluralkodjon a magyar közéletben!”
– írta a videóhoz Orbán Balázs.
Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter