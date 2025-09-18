Ft
Ruszin-Szendi Romulusz DopeMan Tisza fegyver

DopeMantől is megkapta a magáét Ruszin-Szendi Romulusz: „a Tisza a kisf*szúak pártja” (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 10:53

Videóban reagált a rapper arra, hogy a Tisza egyes politikusai fegyverrel, míg mások testőrökkel jelennek meg nyilvánosan.

2025. szeptember 18. 10:53
null

„Engem napi szinten fenyegetnek a kommentszekcióban, de nem járok puskával a közönségtalálkozókra” – mondta új Facebook-videójában DopeMan.

A rapper úgy fogalmazott, hogy az az igazán bátor, aki vállalja a felelősséget és a gyűlölet ellenére is fegyver is testőr nélkül jelenik meg a nyilvánosság előtt.

A Digitális Polgári Körök alapítótagja viccesen úgy fogalmazott, hogy kezdi azt érezni, hogy a Tisza a „kisf*szúak pártja”. Bár kiemelte azt is, hogy attól fél, hogy ezen kijelentésére válaszul el fogják árasztani az internetet a tiszás politikusok nemi szervéről készült képek. 

„Csatlakozzatok a DPK-hoz! Ott béke van” – zárta bejegyzését DopeMan.

Nyitókép: Facebook / DopeMan

