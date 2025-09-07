Dopeman nagy bejelentést tett, elárulta, mit mondott neki egy kigyúrt férfi a fürdőben (Videó)

Különös történetet árult el a nemrég Digitális Polgári Kört alapító DopeMan Kötcsén a Mandiner sátorban, ahol részletesen elmesélte, mi történt vele az egyik fürdő öltözőjében.

Mint elmondta, egy kigyúrt, nagydarab fiatal férfi méregette, már arra számított, hogy meglesz az első vircsaftja, azonban a beszólás vagy tettlegesség helyett egészen más történt.

Nem tudtam mire vélni, miért néz, belém akar kötni vagy valamit mondani akar? Nagy barátsággal azt mondta, „Laci, hiánypótló, amit csinálsz. Mert mi vagyunk a csendes többség, mi nem kommentelünk, csak nézünk, figyelünk és hallgatunk és az a véleményem, hogy ebből vannak sokkal többen”

– mesélte a rapper.

