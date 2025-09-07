Ft
09. 07.
vasárnap
09. 07.
vasárnap
Dopeman nagy bejelentést tett, elárulta, mit mondott neki egy kigyúrt férfi a fürdőben (Videó)

2025. szeptember 07. 18:52

Összecsapásra számított, nagyon más lett a vége.

2025. szeptember 07. 18:52
null

Különös történetet árult el a nemrég Digitális Polgári Kört alapító DopeMan Kötcsén a Mandiner sátorban, ahol részletesen elmesélte, mi történt vele az egyik fürdő öltözőjében.

Mint elmondta, egy kigyúrt, nagydarab fiatal férfi méregette, már arra számított, hogy meglesz az első vircsaftja, azonban a beszólás vagy tettlegesség helyett egészen más történt. 

Nem tudtam mire vélni, miért néz, belém akar kötni vagy valamit mondani akar? Nagy barátsággal azt mondta, „Laci, hiánypótló, amit csinálsz. Mert mi vagyunk a csendes többség, mi nem kommentelünk, csak nézünk, figyelünk és hallgatunk és az a véleményem, hogy ebből vannak sokkal többen”

– mesélte a rapper.

Nyitókép: Mandiner

 

mihint
2025. szeptember 07. 21:21
Az a helyzet, az eddigi tapasztalataim szerint, hogy fogtunk egy hegedüst, csakhogy mi nem fogjuk felakasztani. Mert mi ilyen jócsávók vagyunk. A döntés ízét is mi kapjuk, mert ilyen jócsávók vagyunk. Na, én ezt hagyom a picsába. Ha a "nagy közösséghez" való tartozásnak az az ára, hogy Dopeman legyen a cimborám, akkor NEM, NEM és NEM, remélem felfogtátok!
gullwing
2025. szeptember 07. 21:17
Igen a csöndes többség .....
fogatlan-ork-medve
2025. szeptember 07. 21:14
Dopeman nagy bejelentést tett, elárulta, mit mondott neki egy kigyúrt férfi a fürdőben: Vedd fel szépen a szappant szottyadt cigany, mielőtt bordán baszlak, hogy ne ficeregj annyit!:DDDDDD
ezredes-2
2025. szeptember 07. 20:38
Kedves Dopeman! Ámen! De, rohadt, sok gyökér van. Főleg, itt a fővárosban és az agglomerációban. Minden nap köztük vagyok és a tököm rohadtul tele, a sok irigy, lélek nélküli bunkóval...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!