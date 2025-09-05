Civilizációs szövetségesnek tartja Magyarországot a jelenlegi amerikai elit – Bayer, Takács és Szánthó a Tranziton (VIDEÓ!)

Trump: Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával
Bayer Zsolt publicista Takács Szabolccsal, Magyarország washingtoni nagykövetével és Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett a Tranziton, a Mandiner sátorban.
A kerekasztal során szó esett a Make America Great Again-mozgalomról, annak lehetséges európai formájáról, valamint arról is, hogy Trump második ciklusával új időszámítás kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Bayer Zsolt felvetette a párhuzamot az 1823-as Monroe-elv és a mai Make America Great Again (MAGA)-mozgalom között: a 19. századi doktrína szerint „Amerika az amerikaiaké”, és a publicista úgy véli, a mostani Trump-féle program is ezt a politikai testtartást veszi fel.
A liberális elitek már nem a közjót vagy az emberek érdekét szolgálják, hanem a saját ideológiájukat. Erre mondott nemet a MAGA-mozgalom Trump vezetésével”
– mutatott rá Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Magyarország washingtoni nagykövete szerint hazánkat civilizációs szövetségként definiálja a jelenlegi amerikai elit. Takács Szabolcs úgy látja, hogy emiatt is támogatta Trump Karol Nawrocki PiS-jelöltet a lengyel elnökválasztáson.
A panelbeszélgetésen szóba került még, hogy miként lett az európai patrióták főhadiszállása a washingtoni magyar nagykövetség, és felmerült az is, hogy milyen esélyei vannak egy budapesti Trump-látogatásnak.
Fotó: Mandiner