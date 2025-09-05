Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt Takács Szabolcs Szánthó Miklós Donald Trump Egyesült Államok Make America Great Again

Civilizációs szövetségesnek tartja Magyarországot a jelenlegi amerikai elit – Bayer, Takács és Szánthó a Tranziton (VIDEÓ!)

2025. szeptember 05. 07:38

Bayer Zsolt publicista Takács Szabolccsal, Magyarország washingtoni nagykövetével és Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett a Tranziton, a Mandiner sátorban.

2025. szeptember 05. 07:38
null

A kerekasztal során szó esett a Make America Great Again-mozgalomról, annak lehetséges európai formájáról, valamint arról is, hogy Trump második ciklusával új időszámítás kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Bayer Zsolt felvetette a párhuzamot az 1823-as Monroe-elv és a mai Make America Great Again (MAGA)-mozgalom között: a 19. századi doktrína szerint „Amerika az amerikaiaké”, és a publicista úgy véli, a mostani Trump-féle program is ezt a politikai testtartást veszi fel.

A liberális elitek már nem a közjót vagy az emberek érdekét szolgálják, hanem a saját ideológiájukat. Erre mondott nemet a MAGA-mozgalom Trump vezetésével”

– mutatott rá Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Magyarország washingtoni nagykövete szerint hazánkat civilizációs szövetségként definiálja a jelenlegi amerikai elit. Takács Szabolcs úgy látja, hogy emiatt is támogatta Trump Karol Nawrocki PiS-jelöltet a lengyel elnökválasztáson.

A panelbeszélgetésen szóba került még, hogy miként lett az európai patrióták főhadiszállása a washingtoni magyar nagykövetség, és felmerült az is, hogy milyen esélyei vannak egy budapesti Trump-látogatásnak.

Nézze vissza a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner

Összesen 4 komment

vamonos-4
2025. szeptember 05. 08:20
a jelenlegi amerikai elit csak annyiban tartja civilizacios szovetsegesnek orbant, hogy mind2 elit cionista (habar amerikaban a demokrata part is az), mo-n ez ujdonsag ez persze nem allitotta meg oket abban, hogy jol megszankciozzak, megvamoljak a magyar embereket hogy szakadt vona az anyjukba a fejuk
Válasz erre
0
1
harald
2025. szeptember 05. 07:49
Jó lenne már végre kijönni az USA seggéből. Az orosz szankciókat pedig - mind a 118-at - azonnal felmondani, mert ez MO. érdeke... A mezőgazdáknak mindig is az orosz piac volt a nyerő
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 05. 07:40
a jelenlegi amerikai elit A jelenlegi amerikai elit? Az elit szokott változni Amerikában?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!