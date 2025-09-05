Az állam tulajdonába került a Dürer Park, költözik a csúcsminisztérium

Lezárult a tranzakció, amelynek keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a Magyar Állam nevében megvásárolta a Dürer Park irodaházakat az ingatlanegyüttest fejlesztő Dürer Befektetési Kft.-től. Ezzel egyidőben megvalósult a korszerű, zöld irodaházak birtokbavétele is, ezáltal az ingatlanba költöző állami intézmények üzemeltetési költségei érdemben csökkennek – közölte pénteken az MNV Zrt. Kiemelték:

Az ingatlanok használatával jóval kedvezőbbé és hatékonyabbá válik a komplexumba költöző Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint az ahhoz kapcsolódó állami háttérintézmények működése.

A költözés következtében ugyanis csökken és rendszerszinten alacsonyabbá válik a rezsiköltség, valamint biztonságosabban és olcsóbban üzemeltethető objektumok jönnek létre, összhangban az állami szervezetek speciális igényeivel.

A Dürer Park irodaházai Budapest egyik legmodernebb üzleti központjában garantálják a 21. század követelményeinek megfelelő munkakörnyezetet. Az ingatlan fejlesztése során kiemelt szerepet kapott a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a rugalmas irodai megoldások. Az épületek LEED minősítést is kaptak, megfelelve a legmagasabb környezeti elvárásoknak is. A megvalósult beruházás így – amellett, hogy jelentősen könnyíti az üzemeltetési kiadásokat és megfelelő munkakörnyezetet biztosít az állami alkalmazottaknak – érdemben hozzájárul a kormányzat működésének zöldebbé tételéhez is – emelte ki az MNV Zrt.

Az érintett állami szervezetek XIV. kerületbe költözésével a piac számára kiváló lokációval és beruházási, hasznosítási lehetőségekkel rendelkező belvárosi, jellemzően I. és V. kerületi ingatlanok is felszabadulnak.