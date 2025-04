Újabb előrelépés történt a Diákváros ügyében: a ferencvárosi önkormányzattal már megegyezett a kormány a kártérítésről

A Népszava szerdai cikkében arról számolt be, vázlatszintű terveket mutattak nekik a Diákvárossal kapcsolatos minisztériumi egyeztetésen, amelyből azt lehetett kivenni, hogy a korábbi győztes Snohetta-féle terv „lecsupaszított” változatát valósítanák – fogalmazott a lap.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere azt nyilatkozta, hogy a terület szívében található, védett és a felújítás révén új közösségi-szolgáltató funkciót kapó Nagyvásártelep csarnoképület mellett megépülne a 12 ezer kollégiumi férőhely, ám vélemény szerint ezen kívül nem sok minden maradna az eredeti tervből. A független városvezető hozzátette, „ennél több biztosítékot jelenleg nem kaphatnak arra, hogy valóban magyar diákoknak, megfizethető kollégiumi helyekkel épül meg a Diákváros”.

Kártérítést fizet az állam az ingatlanokért

A kerületvezető a lappal azt is közölte, hogy egy tavaly decemberben elfogadott jogszabályban arról is rendelkeztek, hogy a fejlesztési területen lévő fővárosi és IX. kerületi önkormányzati tulajdonú forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanokat az állam a közfeladat megvalósítása érdekében kisajátítsa.

De az is kiderült, hogy a forgalomképes ingatlanokért az állam kártérítést fizet. Ennek összegét piaci értékbecslők bevonásával a Rákosrendező ügyében is eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) határozta meg. Ferencváros esetében ez egy nagy, 9500 négyzetméteres telket, három 2-3000 négyzetméteres telket és további 18 vékony, keskeny, önmagában lényegében nem is beépíthető nadrágszíjparcella átadását jelentette.

A 22 forgalomképes ingatlanért összesen 3,5 milliárdot fizet az állam.

Erről a napokban állítják ki a számlát, Baranyi Krisztináék pedig remélik, mielőbb megérkezik ez a pénz hozzájuk.

A fővárosi önkormányzattal még meg kell egyezni

A cikkben arra is kitértek, hogy a fővárosi önkormányzat esetében pedig egy 4800 négyzetméteres terület átadásáról kellett megegyezni. A folyamat még itt sem zárult le, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint

az MNV által ajánlott 400 millió forintos kártérítési összeg elfogadhatónak tűnik, a főváros által alkalmazott értékbecslők is hasonló eredményre jutottak.

A tervezésbe egyelőre nem vonták be a fővárost, de ezt valószínűleg nem kerülheti el a minisztérium, hiszen az építési engedélyek kiadásához a fővárostól, illetve cégeitől több hozzájárulást is be kell szerezni, hiszen a Diákvárost a fővárosi út-, víz-, csatorna és elektromos hálózatra kötik majd rá – írta a Népszava.

Emlékezetes, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter még tavaly novemberben azt nyilatkozta, három év alatt megépülhet a budapesti Diákváros a IX. kerületben. A szban forgó barnamezős területen a tervek szerint18 ezer férőhelyet alakítanak majd ki. amelyek között lesznek egy- és többágyas elhelyezést biztosítók, de olyanok is, amelyek a fiatalok életkezdését és minél hamarabbi családalapítását segítenék.

