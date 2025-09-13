Ft
Magyar Péter már tavaly tavaszi első országjárásán sem lelkesedett egy új alkotmányért

2025. szeptember 13. 21:45

Magyar Péter már tavaly tavaszi első országjárásán sem lelkesedett egy új alkotmányért.

2025. szeptember 13. 21:45
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„MAGYAR PÉTER ÉS AZ ALKOTMÁNYOZÁS

A Tisza elnöke több fontos, hosszú távon is meghatározó kérdésről beszélt ma Veszprémben. Az egyik ilyen az alkotmányozás, a másik a választójog, a harmadik a pártfinanszírozás, amelyekre külön kitérek. 

Magyar Péter már tavaly tavaszi első országjárásán sem lelkesedett egy új alkotmányért, mondván, »attól nem fognak kevesebbet lopni«. Egy kérdésre adott mostani válaszából az következett, hogy Magyarország új alkotmányának megalkotását hosszabb folyamatként képzeli el, akár úgy is, hogy két egymás követő, különböző összetételű parlament alkotja meg az új alkotmányt, amelyet esetleg népszavazáson erősítenék meg (a népszavazás elhangzásakor felerősödött a tömeg tapsa). Nem beszélt arról a politikus, mi történik akkor, hogy ha az egyik parlament merőben más alkotmány-tervezetet támogatna, mint a másik.

Amit ma tőle hallani lehetett, abból talán az következik, hogy egy Tisza-kétharmad esetén egy időre megtartanák az Alaptörvényt, de jelentős módosításokkal, lehetővé téve, hogy a Fidesz-közeli magas rangú tisztségviselőket (AB elnöke, GVH elnöke, ÁSZ elnöke, legfőbb ügyész és társai) el lehessen távolítani. Mivel a pártelnök csak általánosságban szokott beszélni a »fékek és ellensúlyok «szükségességéről, csak remélni lehet, hogy ebbe az Országgyűlés korábbi hatalmának visszaállítása is benne foglaltatik. Félek, hogy mivel Magyar Péter nehezen tűri a kritikát, nehéz elképzelni, hogy az Országgyűlés ellenőrző szerepe érdemben megerősödne az ő kormányfősége alatt. Nem lényegtelen, hogy Magyar nem beszélt a kétkamarás parlament felállításáról, illetve visszaállításáról (merthogy ennek vannak nálunk hagyományai).

A választójog átalakításával kapcsolatban sem árult el részleteket, bár szavait úgy lehetett érteni, hogy hajlandó elmozdulni egy arányosabb választási rendszer felé, de a teljesen arányos rendszert nem támogatja, mert azzal veszélybe kerülhetne az ország kormányozhatósága(annyiban egyetértek vele, hogy egy teljes arányos rendszerben több pártfrakcióból állhatna a parlament, illetve egy-egy frakció nehezebben tud többséget szerezni, viszont nehezebb is lehetne túlhatalomhoz jutni). 

És végül, a pártfinanszírozásnál Magyar elmozdulóban van a korábbi kategorikus álláspontjához képest, ami  a pártok állami finanszírozásának megszüntetéséről szól. Most elképzelhetőnek tartja , hogy az állam annak arányában támogassa a pártokat, amilyen arányban a lakosság hajlandó azokat anyagilag támogatni azokat. Ez egy védhető elgondolás, akár még egy jó irányba tett lépés is lehet, de a részletek még itt is váratnak magukra. Talán majd egy novemberi konferencián kiderülnek azok is, engem nagyon érdekelnének...”

Nyitókép: Facebook

Kanmacska
2025. szeptember 13. 22:36
NAT úgy tesz, mintha Magyarnak lennének elfogadható és normális ésszel átgondolt elképzelései az Alkotmányról, az alkotmányozásról a választójogról és a pártfinanszírozásról. Természetesen fingja sincs egyikről sem, mert semmihez nem értő, buta, nárcisztikus seggfej. Dolgozik a pártjában néhány büdös, kommunista szar, de ezek sem dolgoztak még ki semmi értelmeset.
Válasz erre
2
0
SzaboGeza
2025. szeptember 13. 22:23
Magyar Péter szőröstől, bőröstől, kevés egy új ALKOTMÁNYHOZ!!!!! Még akkor is, ha a RÉGI hangok súgnak neki!!!!:)
Válasz erre
2
0
Titi
2025. szeptember 13. 22:23
Nem kell ennek a balos seggnyalónak magyarázni a macskajancsi gondolatait. Azokat rajta kívül úgysem érti senki. Ráadásul minden normális ember pont magasról letojja, mit akar ez a brüsszeli csavargók mocsok zsellére! Elég volt egy brüsszeli báb kormány, nem kérünk még egyszer belőle! Jövőre lecsapjuk a poloskát, és viselheti az eddigi tettei következményeit. Bár a családi, baráti bírók elnézőek lesznek ezzel a szemtelen bűnöző marhával.
Válasz erre
2
0
Palatin
2025. szeptember 13. 22:20
A Tisza-rokkantak esti zsolozsmája: Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!