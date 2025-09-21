A Telex kétségbeesetten próbálja leplezni az influenszertüntetés kudarcát: politikai elemző tette helyre őket

Mint várható volt, a vasárnapi, Hősök terére megszervezett influenszer tüntetést (amelyen nagy erőkkel vett részt a Magyar Péterhez köthető kontroll.hu is) követően kezdetét vette a számháború. Míg a HVG és Nagy Attila Tibor politikai elemző is arról számolt be, hogy a demonstráción jóval kevesebben vettek részt, mint a tavaly februári megmozduláson, és a tér Liget felőli oldalán igencsak szellősen álltak, addig a Telex beszámolójában arról írt, hogy megtelt a tér.

Erre Nagy erősen rácáfolt. Közösségi oldalán úgy fogalmazott,

nem pontos a Telex azon híre, hogy megtelt a Hősök tere”.

Az elemző ezután hozzátette, „a Hősök terének a nagy része ugyan megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak emberek. Az Andrássy úton pedig alig vannak tüntetők”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: