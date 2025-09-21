Ft
Telex demonstráció Nagy Attila Tibor Hősök tere számháború

A Telex kétségbeesetten próbálja leplezni az influenszertüntetés kudarcát: politikai elemző tette helyre őket

2025. szeptember 21. 21:01

Nagy Attila Tibor is elismerte, „a Hősök terének a nagy része ugyan megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak emberek”.

2025. szeptember 21. 21:01
null

Mint várható volt, a vasárnapi, Hősök terére megszervezett influenszer tüntetést (amelyen nagy erőkkel vett részt a Magyar Péterhez köthető kontroll.hu is) követően kezdetét vette a számháború. Míg a HVG és Nagy Attila Tibor politikai elemző is arról számolt be, hogy a demonstráción jóval kevesebben vettek részt, mint a tavaly februári megmozduláson, és a tér Liget felőli oldalán igencsak szellősen álltak, addig a Telex beszámolójában arról írt, hogy megtelt a tér. 

Erre Nagy erősen rácáfolt. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, 

nem pontos a Telex azon híre, hogy megtelt a Hősök tere”.

Az elemző ezután hozzátette, „a Hősök terének a nagy része ugyan megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak emberek. Az Andrássy úton pedig alig vannak tüntetők”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A HVG is elismerte a tényeket

A Telex-szel ellenben a HVG ugyanakkor az alábbi mód számolt be az eseményről: 

az biztos, hogy sokkal kevesebben, mint a gyermekvédelmi tüntetésen. 

Az egyik oldalon a tömeg rálóg a Dózsa György útra, le is kellett zárni. A Liget felőli oldalon azonban jóval szellősebben állnak az emberek”.

Móna Márk kollégánk a helyszínről a tüntetés kezdete után pedig azt jelentette, hogy 18 óra után valamivel a tér csak a háromnegyedéig telt meg. A résztvevők számát akkor 3 és 5 ezer fő közöttire becsülte.

Ezt is ajánljuk a témában

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

Nyitókép: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala

ipolypart2
2025. szeptember 21. 22:25
Nem lengették be Azariahhhht, mint a múltkor
Válasz erre
0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 21. 21:57
Jó, érthető, hogy nem voltak annyian, mint mondjuk a buzitüncin. Ott jóval több pénzt toltak a erődemonstrációba.
Válasz erre
1
0
Gintonic68
2025. szeptember 21. 21:54
Az influenszerek honnan kapnak erre pénzt? A USAID már nem ad ilyesmire...
Válasz erre
1
0
nemenvagyoken
2025. szeptember 21. 21:32
Ha már ilyen bátraknak tetszenek lenni az influencer néniknek és bácsiknak, akkor tessenek már vállalni egy észak-koreai vendégszereplést is, és tiltakozni Kim Dzsongun rendszere ellen. Köszike. Mi legalább jól járnánk.
Válasz erre
7
0
